Fútbol
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

El once confirmado: así sale Cruz Azul en Canadá para la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul debuta en la Concachampions en Canadá ante el Vancouver con un once que mezcla jerarquía, ajustes forzados y decisiones que dicen mucho.

Gabriel Toro Fernández
Gabriel Fernández es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX|Crédito: Cruz Azul / X
Escrito por:  GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Cruz Azul empieza hoy la defensa de su título continental lejos de casa, lejos del calor y lejos de cualquier zona de confort. Canadá, frío, césped distinto y un rival sin historia en Concacaf, pero con hambre. Ese es el escenario que enfrenta La Máquina en su debut ante Vancouver FC, un partido que no permite errores.

Te puede interesar: Este es el ONCE de LUJO que Cruz Azul tendría para el CL2026 con la llegada de Joao Pedro

El campeón no solo juega contra un rival nuevo, también juega contra el calendario, el desgaste y las ausencias. Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete ni siquiera viajaron, al no estar registrados para el torneo por lesión, lo que obligó a Nicolás Larcamón a mover piezas y ajustar sobre la marcha. Y aun así, el mensaje es claro: Cruz Azul va en serio desde el primer minuto.

El once de Cruz Azul: ajustes, pero sin renunciar al protagonismo

Larcamón apostará por una alineación que prioriza orden, posesión y experiencia en medio campo. No es un once improvisado, pero sí uno condicionado por el contexto.

Alineación de Cruz Azul:

Andrés Gudiño
Omar Campos
Willer Ditta
Erik Lira
Gonzalo Piovi
Rodolfo Rotondi
Charly Rodríguez
Jeremy Márquez
Agustín Palavecino
José Paradela
Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

La presencia de Lira en zona defensiva vuelve a ser clave, mientras que Palavecino y Paradela están llamados a manejar los tiempos del partido. Arriba, el Toro Fernández tendrá una oportunidad importante para marcar diferencia en una serie donde los goles de visitante pesan… y mucho.

Te puede interesar: Aviso desde el Infierno: Toluca calienta el duelo ante Cruz Azul

Vancouver FC, sin presión y con la localía como arma

Del otro lado, Vancouver FC vive un momento histórico. Es su primer partido internacional y eso se nota en el planteamiento: orden, intensidad y aprovechar cualquier error del rival.

Alineación de Vancouver FC:

Callum Irving
Paris Gee
Allan Enyou
Matteo Campagna
Tyler Crawford
Abdoulaye Ouattara
Vasco Fry
Thomas Powell
Nicolás Mezquida
Elage Bah
Terran Campbell
DT: Martin Nash

Sin grandes nombres, pero con piernas frescas y el clima a su favor, el conjunto canadiense intentará incomodar desde lo físico y el ritmo. Para Cruz Azul, el reto será no caer en la desesperación ni regalar ventajas innecesarias.

