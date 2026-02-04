El once confirmado: así sale Cruz Azul en Canadá para la Concacaf Champions Cup

Cruz Azul empieza hoy la defensa de su título continental lejos de casa, lejos del calor y lejos de cualquier zona de confort. Canadá, frío, césped distinto y un rival sin historia en Concacaf, pero con hambre. Ese es el escenario que enfrenta La Máquina en su debut ante Vancouver FC, un partido que no permite errores.

Te puede interesar: Este es el ONCE de LUJO que Cruz Azul tendría para el CL2026 con la llegada de Joao Pedro

El campeón no solo juega contra un rival nuevo, también juega contra el calendario, el desgaste y las ausencias. Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete ni siquiera viajaron, al no estar registrados para el torneo por lesión, lo que obligó a Nicolás Larcamón a mover piezas y ajustar sobre la marcha. Y aun así, el mensaje es claro: Cruz Azul va en serio desde el primer minuto.

RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El once de Cruz Azul: ajustes, pero sin renunciar al protagonismo

Larcamón apostará por una alineación que prioriza orden, posesión y experiencia en medio campo. No es un once improvisado, pero sí uno condicionado por el contexto.

Alineación de Cruz Azul:

Andrés Gudiño

Omar Campos

Willer Ditta

Erik Lira

Gonzalo Piovi

Rodolfo Rotondi

Charly Rodríguez

Jeremy Márquez

Agustín Palavecino

José Paradela

Gabriel Fernández

DT: Nicolás Larcamón

La presencia de Lira en zona defensiva vuelve a ser clave, mientras que Palavecino y Paradela están llamados a manejar los tiempos del partido. Arriba, el Toro Fernández tendrá una oportunidad importante para marcar diferencia en una serie donde los goles de visitante pesan… y mucho.

Te puede interesar: Aviso desde el Infierno: Toluca calienta el duelo ante Cruz Azul

Vancouver FC, sin presión y con la localía como arma

Del otro lado, Vancouver FC vive un momento histórico. Es su primer partido internacional y eso se nota en el planteamiento: orden, intensidad y aprovechar cualquier error del rival.

Alineación de Vancouver FC:

Callum Irving

Paris Gee

Allan Enyou

Matteo Campagna

Tyler Crawford

Abdoulaye Ouattara

Vasco Fry

Thomas Powell

Nicolás Mezquida

Elage Bah

Terran Campbell

DT: Martin Nash

Sin grandes nombres, pero con piernas frescas y el clima a su favor, el conjunto canadiense intentará incomodar desde lo físico y el ritmo. Para Cruz Azul, el reto será no caer en la desesperación ni regalar ventajas innecesarias.