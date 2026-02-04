El once confirmado: así sale Cruz Azul en Canadá para la Concacaf Champions Cup
Cruz Azul debuta en la Concachampions en Canadá ante el Vancouver con un once que mezcla jerarquía, ajustes forzados y decisiones que dicen mucho.
Cruz Azul empieza hoy la defensa de su título continental lejos de casa, lejos del calor y lejos de cualquier zona de confort. Canadá, frío, césped distinto y un rival sin historia en Concacaf, pero con hambre. Ese es el escenario que enfrenta La Máquina en su debut ante Vancouver FC, un partido que no permite errores.
Te puede interesar: Este es el ONCE de LUJO que Cruz Azul tendría para el CL2026 con la llegada de Joao Pedro
El campeón no solo juega contra un rival nuevo, también juega contra el calendario, el desgaste y las ausencias. Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete ni siquiera viajaron, al no estar registrados para el torneo por lesión, lo que obligó a Nicolás Larcamón a mover piezas y ajustar sobre la marcha. Y aun así, el mensaje es claro: Cruz Azul va en serio desde el primer minuto.
RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
El once de Cruz Azul: ajustes, pero sin renunciar al protagonismo
Larcamón apostará por una alineación que prioriza orden, posesión y experiencia en medio campo. No es un once improvisado, pero sí uno condicionado por el contexto.
Alineación de Cruz Azul:
Andrés Gudiño
Omar Campos
Willer Ditta
Erik Lira
Gonzalo Piovi
Rodolfo Rotondi
Charly Rodríguez
Jeremy Márquez
Agustín Palavecino
José Paradela
Gabriel Fernández
DT: Nicolás Larcamón
La presencia de Lira en zona defensiva vuelve a ser clave, mientras que Palavecino y Paradela están llamados a manejar los tiempos del partido. Arriba, el Toro Fernández tendrá una oportunidad importante para marcar diferencia en una serie donde los goles de visitante pesan… y mucho.
Te puede interesar: Aviso desde el Infierno: Toluca calienta el duelo ante Cruz Azul
Vancouver FC, sin presión y con la localía como arma
Del otro lado, Vancouver FC vive un momento histórico. Es su primer partido internacional y eso se nota en el planteamiento: orden, intensidad y aprovechar cualquier error del rival.
Alineación de Vancouver FC:
Callum Irving
Paris Gee
Allan Enyou
Matteo Campagna
Tyler Crawford
Abdoulaye Ouattara
Vasco Fry
Thomas Powell
Nicolás Mezquida
Elage Bah
Terran Campbell
DT: Martin Nash
Sin grandes nombres, pero con piernas frescas y el clima a su favor, el conjunto canadiense intentará incomodar desde lo físico y el ritmo. Para Cruz Azul, el reto será no caer en la desesperación ni regalar ventajas innecesarias.