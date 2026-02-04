Jugó en Cruz Azul y disputó más de 80 partidos, hoy no encuentra equipo

En medio de la situación que Cruz Azul vive en cuanto al periodo de fichajes se refiere, destaca un futbolista que llegó a formar parte de la institución cementera, que sumó más de 80 partidos con el cuadro capitalino y que hoy, tristemente para su causa, se encuentra sin equipo.

cruz azul

Fue hace unos años cuando Cruz Azul confió en Omar Mendoza para convertirlo en su lateral derecho titular después de algunos torneos de la mano de Rogelio Chávez y Gerardo Flores. Omar tuvo lapsos interesantes con el club, aunque es una realidad que nunca se pudo afianzar como alguien importante para el cuadro capitalino.

¿Cómo le fue a Omar Mendoza en Cruz Azul?

Después de muchos años en las categorías menores de La Noria, Omar Mendoza finalmente dio el salto al primer equipo en julio del 2014, institución en la que permaneció durante algunos años luego de los acuerdos que tuvo con otras escuadras como Xolos de Tijuana y Querétaro.

En esta cantidad de tiempo, Omar Mendoza tuvo la oportunidad de disputar 81 partidos con el primer equipo de Cruz Azul en donde sumó un total de seis mil 493 minutos, mismos en donde registró un gol, tres asistencias, 15 tarjetas amarillas y un tarjetón rojo a pesar de su rol como lateral derecho.

Posteriormente, el mexicano fue vendido a Querétaro, institución en donde sumó la mayor cantidad de compromisos al registrar 174 en su carrera. Tristemente para su causa los Gallos no lo renovaron para este inicio del 2026, por lo que actualmente se encuentra en la búsqueda de una nueva oportunidad en el país.

¿Omar Mendoza se retirará del futbol al no encontrar equipo?

Considerando que ya cuenta con 37 años de edad, todo haría indicar que, si Omar Mendoza no encuentra equipo pronto , podría despedirse del profesionalismo o, bien, buscar la oportunidad en divisiones inferiores o en otros países, lo cual habla de un futbolista que cumplió de buena manera como integrante de la primera división azteca.