¿Qué fue de Martha Villalobos? La historia de una pionera de la lucha libre en México

Hablar de Martha Villalobos es referirse a una de las figuras más emblemáticas en la historia de la lucha libre femenil en México. Su presencia en el ring, su carisma natural y su estilo provocador marcaron a toda una generación de aficionados durante las décadas de los 80 y 90.

En esos años, abrirse paso en un entorno dominado por hombres era un desafío constante para las mujeres del combate. Martha García Mejía, como se llama realmente la luchadora , no solo conquistó al público con su personaje de La Diva del Ring, sino que también se convirtió en un referente para las nuevas generaciones.

¿Cómo vive el presente la exluchadora Martha Villalobos?

En 2005, Martha Villalobos anunció su retiro de la lucha libre profesional, una decisión marcada por dos duros golpes emocionales: la muerte de su madre y el fallecimiento de Antonio Peña: su amigo cercano y mentor.

Estos acontecimientos la llevaron a cerrar una etapa fundamental de su vida y a replantearse su camino fuera del ring. Lejos de alejarse por completo del mundo de la lucha libre, Villalobos fundó la escuela Los Reyes del Ring, dedicada a la formación de nuevos talentos.

Se mantiene activa en la administración del proyecto e incursionó brevemente en la política en 2015 como candidata a diputada local en Ecatepec. Además, creó la fundación Por México, Tú y Yo, enfocada en apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos.

A sus 63 años, Martha Villalobos es recordada como una pionera que abrió puertas a otras muejres, rompió barreras y dejó una huella imborrable en la historia de la lucha libre mexicana. Su trayectoria en las dos empresas más importantes del país la consolidó como una leyenda viva.

Su paso por CMLL y el nacimiento de AAA

Villalobos debutó profesionalmente en la década de los 80 dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Allí destacó rápidamente por su personalidad y conexión con el público.

Durante esta etapa formó el grupo Las Rockeras, junto a luchadoras como Wendy y Pantera Sureña, una facción que rompió esquemas y se ganó el cariño de la afición gracias a su estilo rebelde y su presencia escénica.

A inicios de los 90, su carrera dio un giro decisivo tras recibir una oferta directa de Antonio Peña, quien la convenció de unirse a su nuevo proyecto: Asistencia Asesoría y Administración (AAA). Villalobos se convirtió así en la primera luchadora en formar parte del elenco original de la empresa y participó en la histórica primera lucha femenil de AAA, permaneciendo como una de las figuras centrales de la división durante aproximadamente 15 años.