¿Qué fue de Santino Marella? Nombre real, edad y destino tras estar en WWE

Durante varios años, Santino Marella fue uno de los personajes más carismáticos y recordados de la WWE . Su estilo cómico, sus promos llenas de humor y sus movimientos icónicos lo convirtieron en una figura querida por el público, especialmente durante la era de finales de los 2000 y comienzos de la década de 2010.

Aunque rara vez fue presentado como una superestrella dominante, su presencia en pantalla dejó una huella difícil de olvidar. Con el paso del tiempo, muchos fanáticos de la lucha libre se han preguntado qué ocurrió con Santino Marella tras su salida de WWE.

Videos que circulan en redes sociales han reavivado el interés por conocer su nombre real, su edad actual y el rumbo que tomó su vida profesional luego de alejarse del ring más famoso del mundo. Así se encuentra el luchador profesional.

El paso de Santino Marella por la WWE

Santino Marella es el nombre artístico de Anthony Carelli, el luchador que actualmente tiene 51 años. Antes de llegar a WWE, el deportista canadiense con ascendencia italiana ya contaba con formación en lucha amateur y artes marciales.

Su debut en WWE se produjo en 2007, cuando sorprendió al derrotar a Umaga por el Campeonato Intercontinental. Este inicio inesperado rápidamente lo posicionó ante la audiencia.

A lo largo de su etapa en la empresa, Santino se destacó por su faceta humorística, convirtiéndose en campeón Intercontinental en 2 ocasiones, campeón en parejas y protagonista de segmentos memorables que priorizaban el entretenimiento sobre la rivalidad tradicional.

¿Qué sucedió con Santino Marella tras dejar WWE?

Anthony Carelli se alejó de la WWE de forma progresiva debido a problemas físicos, especialmente una lesión crónica en el cuello que limitó su continuidad como luchador activo. Tras su salida, lejos de desaparecer del mundo de la lucha libre, encontró nuevas formas de mantenerse vinculado a la disciplina.

Actualmente se desempeña como entrenador y figura directiva en el circuito independiente, además de haber trabajado como comentarista y autoridad en otras empresas. También fundó una escuela de lucha en Canadá, donde transmite su experiencia a nuevas generaciones