Liv Morgan y el ambicioso plan que WWE tiene para ella rumbo a Wrestlemania 42

Restan poco más de tres meses para que se lleve a cabo una edición más de Wrestlemania, el evento más importante que la WWE tiene en la actualidad. Por tal motivo, desde ahora han comenzado a sonar rumores respecto a lo que la empresa espera dentro de la rama femenil.

Como sabes, las superestrellas femeninas de la WWE han tenido una evolución significativa en los últimos años, por lo que distintos expertos consideran que las mejores luchadoras de la actualidad forman parte de la empresa. Ahora bien, ¿qué planes tiene la WWE para una de ellas, específicamente Liv Morgan?

Liv Morgan, ¿estelar en WWE Wrestlemania 42?

De acuerdo con información de portales como WrestleVotes Radio y Frightful Select, la WWE tiene en mente darle una importancia muy grande a Liv Morgan. De hecho, se espera que la luchadora en turno sea una de las piezas centrales de la división femenina, de forma individual, de cara a Wrestlemania 42.

Cabe mencionar que Liv Morgan sufrió una dolorosa lesión que la mantuvo fuera del ring durante varios meses; sin embargo, volvió hace unas semanas en una batalla entre John Cena y Dominik Mysterio. Por tal motivo, está preparada y lista físicamente para enfrentar cualquier combate a partir de ahora.

Y, con la lucha que tuvo hace tan solo unas horas en RAW, se comprueba que Liv Morgan cuenta con el apoyo del público y la experiencia técnica necesaria para brillar en solitario en una edición de WWE Wrestlemania, por lo que la única pregunta será saber contra quién se enfrentará en este magno evento.

¿Liv Morgan se alejará de Dominik Mysterio rumbo a Wrestlemania?

Cabe mencionar que parte de la evolución que Liv Morgan tuvo como personaje en la WWE derivó de la relación que escenificó con Dominik Mysterio . No obstante, y con la intención de que siga creciendo como personaje, no se descarta que la rubia ahora se aleje cada vez más del Campeón Intercontinental.