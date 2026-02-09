¿Qué fue de la vida de Walter Gaitán, uno de los últimos ídolos de Tigres y la Liga BBVA MX?

Tigres se ha considerado uno de los equipos más importantes de las últimas tres décadas en el futbol mexicano gracias a la cantidad de campeonatos que sumó desde la llegada de elementos como Nahuel Guzmán y André Pierre-Gignac , aunque algunos aficionados universitarios señalan que la época dorada comenzó antes, con la llegada de Walter Gaitán.

Considerado por muchos como una de las grandes leyendas que el club ha tenido a lo largo de los años, Walter Gaitán, apodado el divino, logró hacer que Tigres trascendiera a planos nacionales luego de conquistar el norte del país. Ahora bien, ¿qué ha sido de Walter desde su salida del club?

¿Qué logros tuvo Walter Gaitán en Tigres?

Durante los cinco años que estuvo en el club; es decir, del 2002 al 2007, Walter Gaitán no tuvo la oportunidad de ganar un campeonato de Liga, aunque sí sentó las bases de lo que sería una escuadra que, a partir de unos años más en el futuro, se convertiría en una de las más ganadoras de la Liga BBVA MX.

Hoy es el cumpleaños de Walter Gaitan, el único jugador de Tigres con el que tengo una foto, para mi lo mejor que he visto vistiendo la playera de los Tigres, lamentablemente para el nunca se le dio el ganar el titulo de liga a pesar de estar cerca, todo mi respeto para el divino pic.twitter.com/X0RqnynzFz — Cisco (@CiscoFRS) March 13, 2020

Aún así, el Divino tuvo distinciones individuales por demás llamativas, entre las que destacan su campeonato de goleo con 11 goles en el Apertura 2005, el Balón de Oro al Mejor jugador en el Clausura 2006 y un campeonato en la InteLiga 2006, así como haber sumado 80 goles oficiales y ser uno de los máximos goleadores de la institución.

¿Qué fue de Walter Gaitán tras salir de Tigres?

Una vez confirmada su salida de Tigres en 2007, Walter Gaitán tuvo la oportunidad de estar en otros equipos como Necaxa, Veracruz y Atlético Rafaela, confirmando su retiro en el año 2012. En total, el Divino sumó 101 anotaciones y 12 asistencias en 321 partidos disputados como profesional.

Una vez consumado el retiro, el Divino tuvo pasos por el futbol como asesor deportivo y bajo otras labores allegadas al deporte . Hace unos años también fue arrestado por problemas legales de índole mayor, mismos que ocurrieron después de que abandonara el profesionalismo.