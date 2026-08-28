Estos serían los futbolistas que suplirían a Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres en el América

Aunque parecía que el equipo se mostraba realmente fortalecido, llegaron dos bombas a la mesa directiva del América para contratar a sus dos figuras uruguayas. En ese sentido, las gestiones han tomado días tensos en Coapa, pues se indica que económicamente existen propuestas interesantes… pero no queda duda que son dos emblemas de la institución. Así suplirían las probables bajas.

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¿Qué jugadores suplirían las probables bajas en América?

En primer lugar se indica que Brian Rodríguez tiene sobre la mesa una propuesta del Ajax de Ámsterdam, donde le ofrecen 12 millones de dólares al club de la Ciudad de México. Esto ocurriría después de que el propio Brian casi sale en este mismo mercado. Por eso, algunos indican que América pelearía de nueva cuenta por fichar a Denis Bouanga, quien ha estado en el radar de la institución desde hace varios meses.

Mientras que alrededor de Sebastián Cáceres se sabe que tendría un acuerdo muy avanzado con el Celta de Vigo y que pediría su salida del conjunto mexicano. Por ello, también en el entorno ya se habla de un posible fichaje que sería dentro del contexto de la Liga BBVA MX. Dos nombres que estarían en el radar americanista son Alejandro Gómez de los Xolos o el caso de Eduardo Águila de San Luis… que también ha sido sondeado por varios clubes del circuito nacional.

¿Cómo arreglaría las bajas el cuerpo técnico del América?

Ahora, en caso de que América se deshaga de ambos referentes uruguayos, Guillermo Almada y su cuerpo técnico tendría que resolver de manera inmediata. Por eso también se indica que dentro del plantel habría opciones para sortear las bajas, sobre todo la parte central. Si Cáceres sale, se podría solucionar con un acomodo de Israel Reyes o el propio Ramón Juárez tomando ese sitio titular que muchos dicen que se ha merecido desde hace varias temporadas.

Sin embargo, el caso de Brian Rodríguez sería el caso más complicado de sortear, pensando en la calidad y explosividad que es particular del uruguayo. Allí aparecen perfiles como los de Óscar Perea o el propio Isaías Violante. Aunque allí muchos anhelan que Alejandro Zendejas vuelva y también ofrezca soluciones inmediatas dentro del presente plantel.