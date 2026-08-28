Club América ya tendría el reemplazo para Brian Rodríguez; vale 120 millones

Mientras Sebastián Cáceres podría salir, el Club América podría perder también a Brian Rodríguez en el cierre del mercado de fichajes, luego de que el Ajax de Ámsterdam presentara una oferta. Ante este escenario, las Águilas ya tendrían en la mira a un futbolista para ocupar su lugar en el ataque y la operación podría alcanzar los 120 millones de pesos.

¿Quién es el jugador que busca el Club América ante la posible salida del Rayito?

Denis Bouanga ha comenzado a tomar fuerza como una de las opciones del América para reforzar su ofensiva. El atacante gabonés, actualmente en Los Angeles FC, tiene 31 años y ya estaría en los planes del conjunto azulcrema.

Denis Bouanga se aleja del América|X

El LAFC pediría alrededor de 7 millones de dólares, cantidad equivalente a aproximadamente 120 millones de pesos. Sin embargo, existe un requisito antes de que la operación pueda avanzar: concretar primero la salida de Brian Rodríguez. Por ahora, el uruguayo continúa dentro de los planes de Guillermo Almada.

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Brian Rodríguez podría salir del América por una cifra altísima

El futuro de Brian Rodríguez tomó fuerza después de que el Ajax enviara una propuesta formal por el extremo. De acuerdo con los reportes recientes, el conjunto neerlandés habría ofrecido 12 millones de dólares por el futbolista, además de contemplar bonos relacionados con objetivos deportivos.

Brian Rodríguez fue señalado culpable por la afición|Getty Images

La directiva del América todavía analiza la propuesta y no existe una confirmación sobre la salida del uruguayo. Rodríguez incluso permanece contemplado para los siguientes compromisos del equipo, por lo que su transferencia todavía depende de las negociaciones entre las partes.

El mercado europeo es una oportunidad importante para el jugador, quien ya ha manifestado en otras ocasiones su interés por regresar al futbol del Viejo Continente.

Los números de Brian Rodríguez en el América

Brian Rodríguez llegó al Club América en 2022 y desde entonces se convirtió en uno de los principales elementos ofensivos del plantel. El uruguayo acumula 158 partidos, 42 goles y 28 asistencias con las Águilas.

Durante su etapa en Coapa también consiguió 5 títulos y se consolidó como una de las alternativas habituales por la banda izquierda. Ahora, su posible salida podría provocar que el América acelere las negociaciones por Denis Bouanga.

