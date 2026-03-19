Canelo Álvarez supera a Manny Pacquiao como uno de los boxeadores más ricos de la historia

Saúl, el Canelo Álvarez no solo es considerado uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, sino que ha logrado sumar una fortuna por demás espectacular que lo coloca como uno de los más ricos de todos los tiempos, superando incluso a leyendas como Manny Pacquiao.

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Con más de 15 años como boxeador profesional, la realidad es que el Canelo Álvarez ha sabido moverse fuera del ring a través de distintas formas que lo colocan, hoy en día, como uno de los pugilistas más adinerados superando a leyendas de este deporte, destacando al filipino Manny Pacquiao. ¿Cuánto dinero tiene?

¿Cuál es la fortuna de Saúl, el Canelo Álvarez?

Según indica El Heraldo de México, Saúl, el Canelo Álvarez está convertido en el tercer boxeador más adinerado de la actualidad siendo superado solamente por Floyd Mayweather Jr y George Foreman. Vale mencionar que este dinero no solo deriva de sus contratos por lucha, sino también de patrocinadores en las mismas.

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La fuente detalla que, en estos momentos, la fortuna del Canelo Álvarez asciende a 250 - 300 millones de dólares, misma que ha fraguado a lo largo de la última década y media. Con ello, el mexicano supera a Manny Pacquiao, quien se ubica en el cuarto puesto con un monto de 220 - 250 millones.

El primer lugar, tal y como se mencionó, es para Floyd Mayweather Jr con una espectacular fortuna de 1,000 - 1,200 millones de dólares, mientras que en el segundo puesto aparece George Foreman con 300 - 350 millones de dólares. Finalmente, el Top 5 es para Oscar de la Hoya con una cantidad de 200 millones.

¿Cuándo vuelve a pelear el Canelo Álvarez?

Después de un 2025 complicado para el Canelo Álvarez en cuanto a resultados y lesiones se refiere, todo haría indicar que el oriundo de Jalisco volverá al ring el segundo semestre del año. De hecho, se espera que Saúl se presente en una función correspondiente a septiembre para celebrar el Día de la Independencia tal y como ya se ha hecho costumbre.