¡CALORÓN! El partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México que se jugará casi a 40 GRADOS

Un estudio publicado por la organización científica Climate Central ha encendido las alarmas al revelar que el calor extremo será un factor determinante en el rendimiento físico de las selecciones. De acuerdo con el reporte, el esperado choque entre Uruguay y España, programado para el próximo 26 de junio en el Estadio Guadalajara, se perfila como el encuentro más castigado por las altas temperaturas, con termómetros que podrían rozar unos sofocantes 38°C.

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¡Alerta roja en Guadalajara!

El análisis detalla que la crisis climática global ha alterado de forma drástica los patrones meteorológicos, elevando la probabilidad de registrar picos térmicos hostiles durante las ventanas de juego. El compromiso del Grupo J entre charrúas y españoles en territorio tapatío se convertirá en el laboratorio más extremo de esta tendencia. "De todos los partidos del torneo, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte directamente al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara", sentencia el documento de la organización.

Para futbolistas de élite acostumbrados a ritmos de alta intensidad, disputar noventa minutos bajo una sensación térmica cercana a los 38 grados centígrados representa un desafío mayúsculo que eleva exponencialmente el riesgo de deshidratación, fatiga prematura y golpes de calor.

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Lamentablemente, el compromiso de Guadalajara no será una excepción aislada, sino la norma de la justa norteamericana. Las proyecciones de Climate Central arrojan un dato contundente que impactará de lleno en el espectáculo: de los 104 partidos que conforman el calendario ampliado de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, en 97 de ellos los jugadores disputarán sus encuentros bajo condiciones climáticas desfavorables.

