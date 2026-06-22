El número mágico que le URGE a España para ser líder del Grupo H por arriba de Uruguay

España goleó 4-0 a Arabia Saudita para tomar el liderato del Grupo H a una fecha de que termine la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si la “Furia Roja” quiere mantener esa posición, deberá sumar puntos contra Uruguay en la última jornada. Los ibéricos suman cuatro puntos mientras que los sudamericanos se quedaron con dos unidades luego de un sorpresivo empate ante Cabo Verde.

Españoles y uruguayos se verán las caras en el Estadio Guadalajara el próximo 26 de junio y el número mágico para que los dirigidos por Luis de la Fuente para acabar como líder del Grupo G es un triunfo o un empate en suelo mexicano. Quedar en primer lugar sería el resultado más favorable para seguir vivos en el torneo porque enfrentarían a Austria o Argelia, quien quede como segundo lugar del Grupo J.

La única manera en la que España puede perder el liderato del sector es si cae ante los charrúas en Jalisco. Un triunfo sudamericano en la última fecha mandaría a los hispanos al segundo lugar y un posible enfrentamiento en 16vos contra Argentina en Miami porque el segundo lugar del Grupo H enfrentará al líder del Grupo J que de momento son los albicelestes.

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El peor escenario para España

Aunque pasar como segundo lugar podría ser un mal escenario para España, el tercer lugar podría ser una bendición disfrazada. En caso de que Cabo Verde venza a Arabia Saudita y Uruguay se imponga a los españoles, el equipo campeón del mundo en 2010 acabaría en la tercera posición y eso significaría enfrentar al primer lugar de los Grupos A, G, I o L por lo que podría haber un posible duelo contra México, Bélgica, Francia o Inglaterra en 16vos. De esos duelos, el más accesible para los ibéricos sería ante México porque los otros tres son rivales de gran nivel de la UEFA.