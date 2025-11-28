Lando Norris recibe terribles noticias previo al GP de Qatar; ¿se despide del título de la F1?

Este fin de semana se llevará a cabo la que es, posiblemente, la carrera más importante en la historia de Lando Norris , quien está a nada de convertirse en el campeón de la F1. Sin embargo, una terrible noticia ha llegado para él a horas para que comience el GP de Qatar.

Con dos carreras en la temporada de la F1 aún por disputarse, vale decir que el GP de Qatar podría ser el que le dé a Lando Norris su primer campeonato en la historia. Dicho lo anterior, vale decir que los números no están de su lado y, curiosamente, sí de alguien quien aún sueña con ser campeón en esta categoría.

Max Verstappen, ¿favorito sobre Lando Norris en el GP de Qatar?

Desde la temporada 2021 y hasta la fecha la F1 ha contado con el GP de Qatar en su calendario, salvo lo ocurrido en el 2022 que no hubo circuito debido al Mundial. En los tres restantes, Max Verstappen se ha hecho con el título en dos ocasiones, por una de Lewis Hamilton precisamente en la campaña de 2021.

¿Qué sugiere esto? Que el piloto de Red Bull contaría con las armas suficientes para superar a un Lando Norris en la lucha por quedarse con el GP de Qatar toda vez que ya sabe lo que es ganar en él. De hecho, esto lo coloca como un fuerte candidato para quedarse con el triunfo.

A pesar de esto, vale decir que Lando Norris sería campeón de la F1 si, después del GP de Qatar, mantiene un margen de puntos de 26 con respecto a Max Verstappen y el propio Oscar Piastri. Esto significa que Max no solo tendría que quedarse con el primer lugar, sino que tendría que esperar a que Lando tenga una carrera para el olvido o, bien, sea descalificado como ocurrió en el último GP.

¿Cuándo y dónde será el GP de Qatar?

Recuerda que este fin de semana también se llevará a cabo la carrera sprint, por lo que las acciones más intensas comenzarán desde este sábado en punto de las 8 de la mañana, tiempo centro de México. Finalmente, debes saber que el GP de Qatar de la F1 se realizará el domingo 30 de noviembre a las 10:00 horas.