¿Qué ocurría en el mundo la última vez que Pumas fue campeón de la Liga BBVA MX?

Pumas está cada vez más cerca de romper una racha de más de 15 años sin obtener el título de la Liga BBVA MX, una cantidad de tiempo realmente importante considerando que el cuadro de El Pedregal es uno de los más grandes y trascendentes que existen en México.

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La última vez que Pumas alzó un campeonato de Liga fue en el año 2011; es decir, hace 15 primaveras. Esta situación permite entender cómo ha evolucionado el futbol mexicano desde aquel momento a la fecha, por lo que no está de más conocer cómo estaba el mundo la última vez que los universitarios fueron el mejor equipo de México.

¿Cómo era el mundo en 2011, cuando Pumas logró su último título de Liga BBVA MX?

Lo primero a tener en cuenta es que el último título de Pumas se dio precisamente el 22 de mayo del 2011, por lo que, para la final de vuelta ante Cruz Azul, habrán pasado más de 15 años desde aquel momento. Este trofeo se consiguió luego de vencer a Morelia por un global de 3-2 y gracias a las anotaciones de Javier Cortés y Francisco Palencia en CU.

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Una noche mágica en Ciudad Universitaria donde juntos conseguimos el pase a la Gran Final ✨🐾



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En términos futbolísticos, en 2011 la Liga BBVA MX contaba con equipos como Estudiantes Tecos y Jaguares de Chiapas, mismos que actualmente ya no figuran en los debates principales. Del mismo modo, en aquel año la Selección Mexicana obtuvo su segundo campeonato mundial en la categoría Sub-17.

En el viejo continente, la sensación era el Barcelona de Pep Guardiola a través de la obtención de la Champions League, mientras que la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estaba en su máximo apogeo. Efraín Juárez, hoy DT de Pumas, estaba a punto de firmar su paso al Zaragoza, mientras que el Chicharito Hernández era la estrella mexicana más importante del momento tras su arribo al Manchester United.

¿A qué hora serán los partidos de la gran final entre Cruz Azul y Pumas?

La final de ida, misma que se llevará a cabo en el CD de los Deportes, está programada para este jueves en punto de las 20:00 horas; por su parte, la vuelta dentro del Olímpico Universitario se realizará el domingo a las 19:00 horas. Recuerda que ambos juegos serán transmitidos vía Azteca 7.