¿Qué opina David “Doctor V” Martínez de su apodo?

El nombre de David Martínez ya resuena con mucha fuerza en el mundo de las artes marciales mixtas. El peleador nacido en Ecatapec, es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala como médico y se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la UFC, escalando hasta el puesto 10 del ranking de peso gallo.

Su ascenso ha sido meteórico. En apenas su segunda pelea dentro de la máxima empresa de la MMA, el "Doctor" Martínez sorprendió al planeta al imponerse por decisión unánime al experimentado Rob Font, quien en ese momento figuraba en el top ten. Esa victoria lo catapultó directamente a la élite de las 135 libras.

De ser doctor a top 10 del ranking

El apodo de "Doctor V", comenzó en redes sociales, refleja su particular combinación de profesionalismo en el ámbito del estudio médico y contundencia dentro del octágono. En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, David comentó acerca sobre este nickname que le puso la afición:

“Me gusta mucho el apodo, es algo con el que me identifico, es algo muy gracioso y sobre todo yo creo que es parte de la cultura mexicana. Porque siempre hay que agarrarle un sentido a las cosas y agarrar este doble sentido. Esa esencia que tiene mexicano, entonces yo pienso que aparte de qué me representarme, representa bien a la cultura mexicana”

Su próximo desafío será mayúsculo. En la esperada UFC Light Night México, el azteca se medirá ante el ecuatoriano Marlon "Chito" Vera, un histórico de la categoría que debutó precisamente en tierras aztecas hace más de una década. Vera, conocido por su estilo de intensidad creciente y su potente muay thai, representa la prueba de fuego para una promesa que ya asombró en sus dos primeras presentaciones tras un nocaut a Saimon Oliveira en su debut y la victoria que lo lanzó al estrellato ante Font.

El duelo generacional en las 135 libras promete emociones fuertes en el regreso de la empresa americana a la Arena CDMX que estara abarrotada de aficionados mexicanos apoyando a los suyos.

