¡Histórico! Lucas Pinheiro gana la primera medalla de oro para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno

Por primera vez en la historia olímpica moderna Latinoamérica conquistó una medalla de oro de la mano del brasileño Lucas Pinheiro quien se colgó el metal dorado en la prueba de slalom gigante este sábado 14 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Lucas Pinheiro gana la primera medalla de oro para Latinoamérica en Juegos Olímpicos de Invierno

Lucas Pinheiro terminó con un tiempo combinado de 2 minutos y 25 segundos, apenas 0.58 segundos más que su más cercano competidor, el suizo Marco Odermatt quien llegaba como campeón defensor. El también helvético Loic Meillard completó el podio y se colgó el bronce.

Pinheiro, quien proviene de madre brasileña y padre noruego, había defendido la bandera de Noruega hasta la temporada 2023 cuando renunció repentinamente, antes de volver a la competencia, pero esta vez bajo el cobijo de Brasil.

El esquiador brasileño ya había subido al podio para su país en la Copa del Mundo del 2025, dándole la primera alegría en este deporte a su país.

Lucas Pinheiro ganó oro para Brasil|Denis Balibouse/REUTERS

Ningún otro atleta proveniente de un país latinoamericano había obtenido una medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno, una justa tradicionalmente dominada por países del Hemiferio Norte y cercanos al círculo polar ártico.

Pinheiro celebró su victoria y agradeció a la Selección Brasileña de Futbol por haberle inculcado el amor al deporte y a la oportunidad de escuchar su himno en un escenario tan importante.

"Haber conseguido esta medalla de oro y escuchar el himno nacional resonar por el estadio, algo que he vivido tantas veces como aficionado de la selección brasileña de fútbol -ahí fue donde creció mi amor por el deporte-. Ser la razón por la que puedo escuchar y compartir esa canción en un estadio en medio de las montañas, por un oro olímpico de invierno para estos colores, me llena de un orgullo inmenso”, declaró Pinheiro tras su proeza olímpica.

