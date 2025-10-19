¿Quién es Hubertus von Hohenlohe, leyenda mexicana de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Este particular personaje se convirtió en uno de los deportistas más “extraños” de la historia mexicana, pues por casualidades de la vida nació en México cuando su padre introdujo una marca de autos alemana en el país. Hoy, con 66 años, Hubertus von Hohenlohe recibe el nombre de leyenda, ya que ha estado en múltiples competiciones internacionales representando a México, donde estuvo una pequeña porción de su existencia. Conoce esta extraordinaria historia.

Donovan Carrillo revela cuál será su mix para las competiciones de este año

Te puede interesar - ¿Cuántos atletas representarán a México en los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno?

¿Por qué Hubertus von Hohenlohe representa al olimpismo mexicano?

El atleta de madre italiana (Ira von Fürstenberg) y padre español (Alfonso de Hohenlohe-Langenburg) de la realeza alemana, pertenecientes a familias adineradas, parieron un niño en la Ciudad de México en 1959. Ante eso, el joven solamente vivió cuatro años en suelo mexicano, para luego disfrutar su vida de extravagancias, como se le define en los medios. Se dedica a cantar, es empresario, fotógrafo, diseñador y esquiador olímpico.

Gracias a su vida llena de lujos, el hombre encontró en el esquí una pasión, y al poseer la nacionalidad, se metió como participante de la disciplina y representó a México desde los Juegos Olímpicos de Sarajevo en 1984. Esto después de fundar la Federación de Esquí Mexicano en 1981.

¿Cuántos Juegos Olímpicos de Invierno ha disputado Hubertus von Hohenlohe?

Ante la forma tan particular en que se vio envuelto en la disciplina olímpica, representó a México en seis ediciones. Como ya se informó, se inició en 1984 en Sarajevo y de ahí siguieron Calgary 1988, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Vancouver 2010 y Sochi 2014.

Además, le ha alcanzado para estar presente en 21 ediciones de Campeonatos Mundiales, incluyendo el disputado este 2025. Su influencia ha sido tal en la delegación mexicana, que diseñó los uniformes en el 2010, 2014 y 2022.

¿Hubertus von Hohenlohe estará en los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno?