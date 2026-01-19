Estos son los países latinoamericanos que han estado en Patinaje Artístico en unos JJOO

Con más de 20 (24 totales) ediciones realizadas, el deporte olímpico de invierno ha visto decenas de competidores pasar por las pistas de hielo. Sin embargo, aunque pareciera normal que los países latinoamericanos lleven muchos atletas a disciplinas como Patinaje Artístico, la realidad es que solamente dos lo han conseguido. Estos son los registros de México y Brasil en estas competencias.

¿Cuántos atletas ha llevado Latinoamérica al Patinaje Artístico de los JJOO?

El público mexicano ha visto normalizado el tener a un competidor en esta disciplina en los dos últimos ciclos olímpicos. Sin embargo eso no es tan común como muchos piensan. Como primer punto es difícil que los atletas latinoamericanos encuentren en los Olímpicos de Invierno muchas oportunidades y las estadísticas son claras en ese sentido.

El primer país en llevar algún competidor a esta especialidad de invierno fue México. En 1988 fueron Ricardo Olavarrieta y Diana Encinas quienes hicieron historia con ese logro. Mientras que Brasil agregó su nombre dorado con Isadora Williams en 2014. Esta atleta repitió participación en 2018, sin embargo ningún otro país ha llevado representantes al Patinaje Artístico.

Estas son las cifras totales, donde México tiene 4 nombres en los citados a la justa olímpica en este deporte específico.

México

Ricardo Olavarrieta - 1988 y 1992.

Diana Encinas - 1988.

Mayda Navarro - 1992.

Donovan Carrillo - 2022 y 2026.

Brasil

Isadora Williams - 2014 y 2018.

¿Cuándo competirá Donovan Carrillo en Patinaje Artístico durante este 2026?

Ante lo visto en este recuento por la historia, se entiende que lo hecho por Donovan Carrillo realmente ha sido una hazaña. Puso al Patinaje Artístico mexicano en unos Juegos Olímpicos 30 años después. Con eso en mente, el tapatío primero estará en el Campeonato de los Cuatro Continentes del 21 al 25 de enero.

Posteriormente, ya en las actividades de Milano-Cortina, tendrá sus presentaciones el 10 y el 13 de febrero. El martes 10 su programa corto se presentará a las 11:30 tiempo del centro de México. Mientras que el viernes 13 su programa libre ocurrirá en punto del mediodía.