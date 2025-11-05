¿Qué partidos se perderá Santiago Giménez con Milán y la Selección Mexicana?

Las críticas y dudas generadas alrededor desde distintos sectores como la afición o los medios no se detenían. Y parece que llegó la explicación al mal momento del ariete mexicano. Santiago Giménez anunció hace unas horas que desde hace meses tiene una lesión en su tobillo... pero no se detuvo. Para ello, se indica que prácticamente todo lo que resta del 2025 no contará para el Milán ni para la Selección Mexicana. Estos son los partidos que el Chaquito se perdería.

¿Cómodo? Santiago Gimenez revela cómo se siente al ser dupla con Raúl Jiménez en Selección

¿Cuántos y cuáles partidos se perderá Santiago Giménez por su lesión en el tobillo?

El presente del nacido en Buenos Aires realmente estaba causando molestias en el entorno milanista. Aunque sus compañeros e incluso el DT lo respaldaban semana con semana, todo indica que el bajo rendimiento de Santiago se dio a severas molestias que fue acumulando en su tobillo.

Con esto, según diversas fuentes, el ariete del tricolor se detendrá por aproximadamente cinco semanas. Por ello, muchos indican que su 2025 se acabó y estos serían los encuentros que se perdería en las actividades de los rossoneri mas las que se tenían agendadas con la selección nacional.

Milán - vs. Parma (08/11), vs. Inter (23/11), vs. Lazio (29/11), vs. Torino (8/12) y muy probablemente vs. Sassuolo (14/12) en Serie A. Mientras que en la Coppa Italia está indicado su duelo de Octavos de Final ante Lazio el 4 de diciembre. Además estaría fuera para las actividades de la Supercopa de Italia, que empiezan con las semifinales ante Napoli el 18 de diciembre.

¿Está en riesgo la participación de Santiago Giménez en el Mundial de 2026?

Aunque el delantero mexicano no difundió su lesión y la gravedad de la misma, todo indica que además de que el dolor era insoportable, paró antes de que fuera algo que le hiciera correr serios riesgos. Se recuperará en este final de año y comenzará su enfoque rumbo a la Copa del Mundo, recordando que sería su primer Mundial. Esto ante la incomprensible (para muchos) decisión del Tata Martino que lo dejó fuera de la lista de Qatar 2022.