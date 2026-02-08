¿Qué pasó con Matías Alustiza? El Chavo que triunfó en Puebla y Pumas

Durante varios años, Matías "El Chavo" Alustiza fue uno de los delanteros más carismáticos y efectivos del futbol mexicano. Su velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en una figura muy querida por la afición dec Puebla cy Pumas, donde dejó huella con goles importantes y actuaciones decisivas.

Pero como ocurre con muchos futbolistas sudamericanos que brillan en lac Liga MX , su nombre fue perdiendo presencia mediática con el paso del tiempo. Hoy, lejos de los reflectores del futbol mexicano, muchos se preguntan qué fue de aquel atacante argentino que supo ser protagonista en algunos de los equipos más populares del país.

El paso de Matías Alustiza por Puebla y Pumas en la Liga MX

Matías Alustiza llegó al futbol mexicano en 2012 para reforzar al Puebla, procedente del Deportivo Quito de Ecuador. En La Franja vivió una de las mejores etapas de su carrera: en apenas 2 torneos se convirtió en goleador del equipo. En el Clausura 2013 fue sublíder de goleo y esto fue lo que lo catapultó rápidamente a un club grande.

En 2014 fichó por Pumas UNAM, donde alcanzó su mayor popularidad. Con los universitarios fue campeón de goleo del Apertura 2015 con 12 tantos, consolidándose como uno de los mejores delanteros del campeonato. Además, fue pieza clave para que Pumas disputara finales y liguillas, ganándose el cariño de la afición.

Salida de Matías Alustiza de la Liga MX: ¿Qué hace actualmente?

Tras su etapa en Pumas, la carrera de Alustiza comenzó a entrar en una fase más irregular. Pasó por equipos como Atlas, Puebla (en su segunda etapa) y Morelia, sin lograr repetir el impacto de sus mejores años. Las lesiones, los cambios de entrenador y la pérdida de continuidad, fueron factores que influyeron en su descenso de rendimiento dentro de la Liga MX.

En 2019 regresó a Sudamérica, donde continuó su carrera en clubes de Argentina, Uruguay y Ecuador, entre ellos Chacarita Juniors, Atenas de San Carlos y Deportivo Cuenca. Finalmente, Matías Alustiza se retiró del futbol profesional en 2023.

En la actualidad, según entrevistas recientes y apariciones en redes, el exdelantero se mantiene vinculado al deporte, participando en proyectos personales, futbol amateur y actividades relacionadas con la formación de jóvenes.