Puebla vs Toluca: Alineaciones del partido de la Jornada 4 del Clausura 2026

La Liga BBVA MX vuelve a la actividad en este Viernes Botanero con el encuentro entre el Puebla y Toluca por la Jornada 4 del Clausura 2026, luego de una semana de inactividad por los partidos de preparación de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia.

La Franja del Puebla buscará su segunda victoria en la cancha del Estadio Cuauhtémoc ante un rival al que ha vencido cinco veces en las últimas 10 visitas, por lo que sumar tres puntos ante el vigente bicampeón de la Liga MX parece factible.

Alineación del Puebla vs Toluca de la Jornada 4 del Clausura 2026

El Toluca parece imparable y ha comenzado el Clausura 2026 con un gran paso al conseguir dos victorias y un empate y buscará extender su inicio ganador, pero enfrente tiene a un rival contra el que se le complica ganar.

El Puebla, por su parte, perdió en su presentación ante Atlas y cayó frente a Cruz Azul, pero obtuvo una victoria en casa ante el Mazatlán, por lo que ahora buscará sumar tres puntos más que le permitan subir a media tabla.

Puebla:



28.- Daniel Gutiérrez

12.- I. Moreno

192.- E. Navarro

6.- Nicolás Díaz

4.- Juan Pablo Vargas

11.- E. Gómez

3.- L. Rey

15.- E. Guerra

24.- A. Organista

17.- E. Lozano

22.- Carlos Baltazar

Director técnico: Albert Espipares

Toluca:



22.- Luis García

19.- Santiago Simón

6.- F. Pereira

4.- Bruno Méndez

20.- Jesús Gallardo

14.- Marcel Ruíz

5.- F. Romero

8.- Nico Castro

10.- Jesús Angulo

7.- Sebastián Córdova

26.- Paulinho

Director Técnico: Antonio Mohamed

