¿Qué pasó con Mark Sánchez? El exquarterback fue arrestado por esta razón

El exmariscal de campo de la NFL, Mark Sánchez, volvió a ser noticia en Estados Unidos, aunque no precisamente por su carrera dentro del futbol americano. De acuerdo con autoridades locales, el también analista deportivo fue arrestado el pasado sábado por la madrugada en Indianápolis, luego de verse involucrado en un violento incidente en la vía pública que terminó con su hospitalización.

Mark Sánchez, quien fuera una de las figuras más mediáticas durante su paso por los New York Jets, fue atendido de emergencia tras ser apuñalado en un altercado. Sin embargo, las autoridades determinaron que también tuvo responsabilidad en los hechos, por lo que fue puesto bajo custodia policial mientras continúa su recuperación. El caso ha generado gran atención tanto en el entorno de la NFL como en los medios de comunicación especializados en futbol americano .

¿Por qué Mark Sánchez fue arrestado tras ser hospitalizado?

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD), informó que Mark Sánchez enfrenta tres cargos por delitos menores: agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo de motor e intoxicación pública. Los oficiales lo arrestaron en el hospital, donde permanecía bajo observación médica tras sufrir heridas de arma blanca durante la madrugada del sábado.

El reporte policial señala que el exjugador de la NFL se vio involucrado en una confrontación con otra persona en el centro de la ciudad. Durante el altercado, ambos resultaron heridos, aunque Sánchez fue el más afectado al presentar varias laceraciones. A pesar de que los detectives ya descartaron la participación de más individuos, el caso sigue bajo revisión de la Fiscalía del Condado de Marion, que decidirá si procede formalmente con los cargos.

La cadena para la que trabaja el exquarterback como comentarista, confirmó mediante un comunicado que Mark Sánchez se encuentra estable y recuperándose. No obstante, no ofrecieron detalles sobre su futuro profesional dentro de la empresa mientras las autoridades resuelven su situación legal.