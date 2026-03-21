Esto pasó con la Secta Cibernética, la facción que triunfó en AAA

La Secta Cibernética es una de las agrupaciones más recordadas de la lucha libre mexicana. Este grupo marcó época en Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) bajo el liderazgo de Cibernético. Con una estética oscura, rivalidades intensas y constantes traiciones, la facción se convirtió en un símbolo del bando rudo durante los años 2000.

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A más de dos décadas de su creación, el grupo icónico de la AAA ha vuelto a tomar protagonismo gracias a su regreso reciente, apelando a la nostalgia de los aficionados. Sin embargo, su historia demuestra que la Secta Cibernética nunca ha sido un equipo convencional: su esencia siempre ha estado ligada al conflicto y los cambios constantes.

El regreso de la Secta Cibernética a la AAA y sus nuevas tensiones

En 2024, la Secta Cibernética tuvo un regreso oficial a la AAA, ahora presentada como una facción de leyendas. Este retorno reunió a figuras emblemáticas y revivió uno de los conceptos más exitosos de la empresa.

Pero los conflictos no tardaron en aparecer. Integrantes como Escoria y Espíritu protagonizaron nuevas traiciones internas. Esto derivó en mensajes públicos por parte del grupo cuestionando su lealtad.

Este tipo de rupturas ha sido una constante en la identidad de la Secta. En eventos recientes como Rey de Reyes 2026, Cibernético volvió a aparecer junto a nombres como Texano Jr. y Chessman, siendo reconocido por su legado y su impacto en la lucha libre mexicana.

El futuro de Cibernético en la lucha libre y la AAA

La Secta Cibernética nació en los años 2000, en un momento en el que Cibernético se consolidaba como uno de los rudos más importantes de la AAA. Entre sus integrantes más recordados destacan El Mesías, Cuervo, Ozz, Escoria y Espíritu, quienes ayudaron a construir la identidad del grupo.

Con el paso del tiempo, la facción evolucionó en distintas versiones como La Secta del Mesías o La Secta Diabólica, adaptándose a nuevas rivalidades y liderazgos. Esta capacidad de reinventarse ha sido clave para mantener vigente su legado.

En cuanto a su líder, Cibernético ha comenzado a planear el cierre de su carrera. El luchador ha señalado que su retiro podría llegar en 2028. Esto marcaría el fin de una era para la lucha libre mexicana. Pero, posteriormente, buscaría enfocarse en proyectos personales como la gestión de un centro de espectáculos.