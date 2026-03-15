Esta luchadora de WWE quiere ir a pelear a AAA; la afición está encantada con la idea

Poco a poco la afición mexicana (e incluso la estadounidense) se acostumbra a los cambios que están ofreciendo los espectáculos de AAA tras la adquisición de WWE. Por ello la gente realmente se ilusiona por completo con todas las combinaciones existentes. En ese sentido, el anuncio que Lady Flammer lanzó recientemente causó expectativas entre los aficionados… además Bayley habló específicamente del tema de pelear en la triple estelar.

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¿Bayley peleará en AAA próximamente ?

En estos momentos varios son los luchadores que se han aventurado en la siempre diversa lucha libre mexicana. Aunque en general se han utilizado talentos de NXT, no sería extraño que muchos de los peleadores de WWE quieran probar suerte en la empresa mexicana. Por ello, las palabras de Bayley causaron especulaciones para los próximos días.

En una entrevista reciente, la peleadora con ascendencia mexicana dijo lo siguiente: “Me encantaría meter los pies un poco en TNA y AAA, y en todas esas cosas. Si tenemos las puertas abiertas para hacerlo, me encantaría ir. TNA era uno de mis sueños cuando era niña. Durante mucho tiempo fueron como la división más fuerte. Gail Kim es una de mis favoritas. Hice un tryout para TNA hace años, como en 2010 o algo así”.

Además, esto coincide con el bombazo que se lanzó en la semana previa a Rey de Reyes, donde Lady Flammer retó a cualquier que quisiera pararse el sábado 14 de marzo contra ella. Sin embargo, la condición es que solamente serían talentos de WWE, específicamente RAW o SmackDown.

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¿Bayley es una opción viable para ir a probar suerte en AAA?

La realidad es que muchos indican que aunque es muy buena peleadora, es de los talentos más desperdiciados en WWE. Aunque en RAW las cosas marchan sobre todo bien, en la marca azul hay muchas dudas y la división femenina tuvo que recurrir a un nuevo impacto generado por Rhea Ripley.

Por ello, no sería extraño ver a ciertos talentos de WWE buscando nuevos retos, pues la parte creativa de WWE se ha visto evidentemente truncada durante 2025. Bayley es una opción digna de reconocimiento y ya sea ahora o en el futuro… ofrecería mucho talento y espectáculo en el cuadrilátero.