Qué probabilidades hay de que Tigres le gane la final del Apertura 2025 a Toluca, según la IA

Con árbitros confirmados, Tigres de la UANL recibe a Deportivo Toluca en la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo que será local en el primer partido intentará buscar quedarse con el duelo de ida en su casa, en el Volcán, y llegar con ventaja a la revancha en la Bombonera, el recinto del rival. En ese contexto, la IA estableció sus probabilidades.

Resulta que, así como muchos se preguntan a qué hora es la final de ida entre Tigres y Toluca , muchos otros se cuestionan qué probabilidades tiene el equipo dirigido por Guido Pizarro de quedarse con el trofeo del futbol mexicano. La inteligencia artificial de Gemini asegura que la UANL tiene entre el 50 y el 55 % de probabilidades, siendo el favorito.

Tigres vs Toluca

¿Por qué Tigres es el favorito ante Toluca en la Gran Final del Apertura 2025?

La IA potenciada por Google asegura que Tigres es candidato a quedarse con el título de la Liga BBVA MX porque terminaron la fase regular como la mejor defensiva del torneo (16 goles recibidos); y, en finales, la solidez atrás es a menudo la clave.

Además asegura que hay un antecedente directo de que en la fase regular del Apertura 2025 se enfrentaron y Tigres se impuso al Toluca 4-3 en el mismísimo Estadio Nemesio Diez (la casa del Toluca). Esto demuestra que pueden ganar en cualquier cancha.

Tigres recibe a Toluca

Aunque muchos prefieren definir de local, la Gemini dice que la localía en la ida tiene la 'suerte' de iniciar la serie en el Estadio Universitario ("El Volcán"), lo que les da la oportunidad de tomar una ventaja inicial con el apoyo de su afición y hacerse fuerte defensivamente fuera de casa.

¿Qué dice la IA de ChatGPT sobre las posibilidades de Tigres de ser campeón?

La IA de ChatGPT sostiene que Toluca es el verdadero favorito por su experiencia reciente en este tipo de partidos y porque esta inteligencia artificial valora más definir como local. OpenAI dice que la probabilidad de que Tigres gane la final es de 40%, mientras que el empate (penales) es de 13 %. Esto deja a Toluca como el verdadero favorito (47%).

