¿Cuáles son las selecciones con más años sin clasificar al Mundial?

Cuando uno escucha hablar de la Copa del Mundo de futbol, generalmente se escuchan anécdotas de goles, hazañas, volteretas y algarabía total. Sin embargo, también hay un lado que nadie quiere vivir del deporte, que es la derrota. En este caso, las selecciones en cuestión llevan décadas sin clasificarse a un Mundial. Y la realidad es que varios de los nombres aquí te sorprenderán.

Un mundial de debuts

¿Qué selecciones llevan décadas sin clasificarse a un Mundial?

No hay duda de que el futbol siempre cuenta con sus debidas hazañas. En este clasificatorio hay ejemplos maravillosos como el caso de Uzbekistán o Jordania. Por ello es bueno recordar cuáles son las selecciones con más tiempo sin clasificarse a la fiesta internacional del futbol.

Indonesia - (Antes Indias Orientales Neerlandesas) – 88 años - Última clasificación en 1938.

Cuba - 88 años - Última clasificación en 1938.

Israel - 56 años - Última clasificación en 1970.

Haití - 52 años - Última clasificación en 1974.

Congo - (Antes Zaire) - 52 años - Última clasificación en 1974.

Kuwait - 44 años - Última clasificación en 1982.

El Salvador - 44 años - Última clasificación en 1982.

Irak - 40 años - Última clasificación en 1986.

Hungría - 40 años - Última clasificación en 1986.

Irlanda del Norte - 40 años - Última clasificación en 1986.

¿Cuándo es el sorteo para el Mundial de 2026?

El final de año será testigo del sorteo para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Este se celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. Y se llevará a cabo el 5 de diciembre del presente año. Allí, la fiesta mundial quedará orquestada rumbo al verano del 2026.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido inaugural del Mundial de 2026?