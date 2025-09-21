deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
¿Cuáles son las selecciones con más años sin clasificar al Mundial?

El Mundial de 2026 está a nada de iniciar y por eso es interesante conocer cuáles son las selecciones que llevan décadas sin asistir a la justa internacional.

Crédito: Instagram/@mexicocity26_
Pablo García - Marktube
Cuando uno escucha hablar de la Copa del Mundo de futbol, generalmente se escuchan anécdotas de goles, hazañas, volteretas y algarabía total. Sin embargo, también hay un lado que nadie quiere vivir del deporte, que es la derrota. En este caso, las selecciones en cuestión llevan décadas sin clasificarse a un Mundial. Y la realidad es que varios de los nombres aquí te sorprenderán.

Un mundial de debuts

¿Qué selecciones llevan décadas sin clasificarse a un Mundial?

No hay duda de que el futbol siempre cuenta con sus debidas hazañas. En este clasificatorio hay ejemplos maravillosos como el caso de Uzbekistán o Jordania. Por ello es bueno recordar cuáles son las selecciones con más tiempo sin clasificarse a la fiesta internacional del futbol.

  • Indonesia - (Antes Indias Orientales Neerlandesas) – 88 años - Última clasificación en 1938.
  • Cuba - 88 años - Última clasificación en 1938.
  • Israel - 56 años - Última clasificación en 1970.
  • Haití - 52 años - Última clasificación en 1974.
  • Congo - (Antes Zaire) - 52 años - Última clasificación en 1974.
  • Kuwait - 44 años - Última clasificación en 1982.
  • El Salvador - 44 años - Última clasificación en 1982.
  • Irak - 1986 - 40 años - Última clasificación en 1986.
  • Hungría - 40 años - Última clasificación en 1986.
  • Irlanda del Norte - 40 años - Última clasificación en 1986.
¿Cuándo es el sorteo para el Mundial de 2026?

El final de año será testigo del sorteo para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Este se celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. Y se llevará a cabo el 5 de diciembre del presente año. Allí, la fiesta mundial quedará orquestada rumbo al verano del 2026.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido inaugural del Mundial de 2026?

México peleó y consiguió el partido inaugural de la Copa del Mundo, el cual enfrentará al seleccionado mexicano contra una representativa todavía por conocer. Y todo esto en el Estadio Azteca, el 11 de junio de 2026, en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

