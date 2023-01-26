¿Qué ver en la doble cartelera del E-Prix de Diriyah de la Formula E?

Tras un memorable inicio de temporada con el 2023 Mexico City E-Prix el 14 de enero, el nuevo GEN3 competirá por primera vez en Medio Oriente, dando a los aficionados la oportunidad de ver un coche de carreras al límite de la innovación y superando los límites de la tecnología EV.

E-Prix de la CDMX R1, resumen completo | Formula E

El circuito urbano de Diriyah de 2,495 km, se encuentra a las afueras de la capital saudí, Riad, y sigue las históricas murallas de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con 21 giros y curvas, el primer sector técnico conduce a una serpenteante Bobsleigh Run en la curva seis, con una serie de rápidos cambios y curvas rápidas sucesivas. Diriyah es uno de los circuitos favoritos de los pilotos, ya que es uno de los más exigentes del calendario a la hora de equilibrar la gestión de la energía y el ritmo.

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Así va el Campeonato Mundial de la Formula E

El piloto del equipo Avalanche Andretti Formula E, Jake Dennis, encabeza el Campeonato Mundial de Pilotos después de ganar la primera carrera de la tercera generación de Formula E con un manejo dominante en la Ciudad de México, habiendo obtenido la primera fila en la calificación.

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Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) siguió a casa en segundo lugar, la pareja con 11 segundos de ventaja sobre el tercer clasificado Lucas di Grassi para Mahindra Racing en una primera carrera muy reñida para el equipo anglo-indio.

Dennis y Wehrlein se encontraban entre los cuatro de los siete mejores autos de la línea que presentaban el tren de potencia Porsche 99X Electric Gen3, colocando a Avalanche Andretti y TAG Heuer Porsche en la cima del Campeonato de Equipos.

Horario y dónde ver el E-Prix de Diriyah de la Formula E

No te pierdas este viernes 27 y sábado 28 de enero la doble cartelera del E-Prix de Diriyah de la Formula E a las 10:50 AM a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, además de nuestras redes sociales de Facebook, Tik Tok y Youtube Live.