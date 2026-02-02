Quedó fuera de sus últimos equipos y ahora busca revancha en el bicampeón de la Liga BBVA MX

Con casi una década en la primera división, títulos en su palmarés y una medalla olímpica que respalda su trayectoria y desempeño como uno de los mejores talentos de México, Sebastián Córdova decidió cambiar de aire en la Liga BBVA MX tras perder protagonismo en Tigres.

Atlético Mineiro vs Palmeiras EN VIVO y GRATIS, Jornada 1 del Brasileirao temporada 2026

Así es como el futbolista nacido en Aguascalientes apostó por un nuevo desafío con el Toluca. Córdova busca recuperar continuidad y construir una revancha deportiva con el bicampeón que le permita relanzar su carrera en un semestre clave, ya que también sueña con estar en el radar del cuerpo técnico de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La revancha personal de Sebastián Córdova con Toluca

Después de 3 temporadas con Tigres, donde Sebastián Córdova fue 2 veces campeón de liga, el jugador de 28 años comenzó a perder espacio dentro del esquema del equipo regiomontano. La falta de minutos y protagonismo lo llevó a replantearse su futuro respecto de la mejor forma para conservar el rendimiento dentro de la Liga BBVA MX.

Así es como en Toluca encontró un escenario que parece ideal para encarar el primer semestre de 2026. Los Diablos Rojos no solo atraviesan un gran momento deportivo, sino que también le ofrecen la posibilidad de ser titular y asumir un rol protagónico. Para Sebastián Córdova, este nuevo ciclo representa la oportunidad de demostrar que aún tiene mucho para aportar en la élite del futbol nacional.

El sueño mundialista de Sebastián Córdova como objetivo de 2026

Más allá del presente con Toluca, el gran anhelo de Sebastián Córdova es volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional. Tras haber representado a México en categorías menores y contar con experiencia internacional, el volante sabe que este semestre puede ser determinante para llamar la atención del cuerpo técnico.

Ya pasado el partido de los Diablos Rojos versus Puebla, cada actuación del futbolista será un objetivo para consolidarse en el equipo y formar parte de la lista definitiva del Tri en el Mundial 2026. ¿Lo logrará?