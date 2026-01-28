Equipos de Liga BBVA MX tendrían una nueva regla: la FIFA está a punto de darles una respuesta

Mientras que se hablaba de un posible retorno de una importante estrella a la Liga BBVA MX , lo cierto es que los equipos y la Asamblea de Dueños quieren que se aplique una nueva regla y le han hecho el pedido a la FIFA. Todo indica que es cuestión de días para que el organismo presidido por Gianni Infantino le dé una respuesta a los mexicanos.

Así como se habla de cómo se jugará la Jornada 5 de la Liga MX , lo concreto es que Mikel Arriola, parte de la Federación Mexicana de Futbol, expresó que la Liga MX le pidió a la FIFA que los equipos se puedan reforzar exclusivamente para la Liguilla del Clausura 2026. Ahora resta esperar la respuesta de la casa máxima.

Los equipos de la Liga BBVA MX no podrán contar con muchos jugadores

Resulta que los equipos quieren incorporar nuevos jugadores para la Liguilla del Clausura 2026 porque en esa instancia los clubes no contarán con los citados por Javier Aguirre para la concentración de la Selección Nacional de México previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por empezar la Liga MX ya garantizó que los equipos podrán usar a los 9 jugadores NFM (No Formados en México) que tienen registrados, algo que en general no se permite. Pero consideran que necesitan más futbolistas ante las bajas que puedan tener de cara al Mundial.

Lo que dijo Mikel Arriola que confirma el pedido de la Liga MX a la FIFA

“La regla para la Liguilla va a ser apoyar a los seleccionados y a los 18 clubes en general, con dos mecanismos”, comenzó diciendo Arriola y confirmó que podrán jugar todos los extranjeros y que pidieron a la FIFA un periodo adicional de transferencias.

“Desde que Javier presentó su plan con los 18 dueños, lo que se pidió y siempre da la propia liga es mucho apoyo a la Selección Nacional”, agregó. Queda claro que los clubes apoyaron a la Selección Mexicana pero también buscan mejorar sus planteles de cara a la Liguilla, por lo que quieren otro mercado de fichajes intermedio.

