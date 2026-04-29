ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga BBVA MX despide a 7 jugadores tras el Clausura 2026

El torneo terminó y en Querétaro no hubo margen para los que no cumplieron con las expectativas.

Tras quedar fuera de la Liguilla y cerrar el Clausura 2026 lejos de los puestos protagonistas, el club ya comenzó su reconstrucción. Y lo hizo con un mensaje directo: siete jugadores no continuarán en la institución. La decisión fue oficializada por la propia directiva a través de sus redes sociales, marcando el inicio de una limpia que apunta a cambiar el rumbo del equipo.

RESUMEN: Puebla 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2026 | Liga MX

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Un torneo que dejó más decepciones que alegrías

Los Gallos Blancos de Querétaro nunca lograron consolidarse en el campeonato. A lo largo de las jornadas, el equipo mostró irregularidad, problemas para sostener resultados y una falta de contundencia que terminó por condenarlo.

Finalizaron el certamen regular en la posición 11 de la tabla, con 20 puntos, producto de sólo cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas.

El cierre del torneo confirmó lo que ya era evidente desde semanas atrás: el equipo no estaba listo para competir en la fase final. Sin boleto a la Liguilla, la evaluación interna fue inevitable.

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Los nombres que no seguirán

El club anunció la salida de siete futbolistas: Fernando González, Jhojan Julio, Luis Villegas, Eduardo Armenta, Luis Gutiérrez, Lucas Rodríguez y Jaime Gómez.

La publicación fue clara y sin rodeos. Una imagen con todos los jugadores y un mensaje de agradecimiento por su paso en la institución. Pero detrás del gesto institucional, el mensaje deportivo es contundente: el proyecto entra en una nueva etapa.

Gracias por cada minuto defendiendo estos colores.



¡Mucho éxito en lo que viene! 🐓💙#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/vHUAlwnni0 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) April 29, 2026

Algunos de estos nombres tuvieron participación constante, otros no lograron consolidarse, pero todos forman parte de una decisión que busca modificar la estructura del plantel de cara al siguiente torneo.

La salida de los siete nombres y apellidos mencionados no es un ajuste menor. Es una señal de que Querétaro prepara cambios más profundos, buscando volver a ser competitivo para el Apertura 2026.