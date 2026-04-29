Este era el sueldo de Sergio Canales en Rayados de Monterrey: era el mejor pagado y aún así se fue

Sergio Canales ya no será jugador de Rayados a partir del Apertura 2026. El mediocampista español anunció su salida de Monterrey luego de que el equipo haya tenido un semestre para el olvido quedando fuera de la Liguilla del Clausura 2026. A pesar de haber jugado tres años en El Barrial, dejará la institución sin sumar títulos y también renunciará al salario más elevado de toda la Liga BBVA MX.

De acuerdo diversos reportes, Canales se mantenía como el futbolista mejor pagado de todo el futbol mexicano. Los datos indican que el ofensivo de 35 años recibía un salario anual de 5,5 millones de dólares en Rayados, cifra que equivale a 96 millones de pesos. Estos números son díficiles de ver hasta en la Liga BBVA MX, por lo que el español dejará de lado su billetera para afrontar un nuevo desafío en su carrera como profesional.

Sergio Canales anotó gol ante el León en la Jornada 4|Crédito: Mexsport

¿Dónde jugará Sergio Canales tras salir de Rayados?

Según la información que compartió el diario español Marca, Canales llegó a un acuerdo con Racing de Santander para efectuar su regreso de forma definitiva para la temporada 2026-27. La misma fuente señala que durante el mes de diciembre, ambas partes acercaron posturas que facilitaron las negociaciones para que su traspaso al futbol español suceda durante el mercado de verano.

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"Si hay una mínima opción, el Racing irá a muerte a por Canales", decía Chema Aragón, director deportivo del conjunto español, sobre la posibilidad de fichar al futbolista de Monterrey. Cabe resaltar que Racing disputa la Segunda División de España, pero tiene altas probabilidades de ascender a LaLiga de cara a la próxima temporada. Son líderes de LaLiga Hypermotion a falta de seis jornadas para el fin del torneo.

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Rayados despide a Canales

En sus redes sociales, la institución regiomontana le dedicó unas palabras al futbolista español: “Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente. Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales. Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha”, redactaron.

El propio jugador también envió un mensaje a la afición en sus redes: “Por acogerme como a uno más de la pandilla y hacerme sentir en casa a mí y a mi familia. Por darme vuestro cariño desde la grada en cada partido y en cada rincón de esta ciudad. Por permitirme defender con orgullo esta camiseta. Por estar en los buenos y en los más duros. ¡GRACIAS @rayados!”, publicó.