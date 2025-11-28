Equipo de la Liga BBVA MX cerca de firmar a entrenador CAMPEÓN

En plena Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, varios equipos buscan entrenador. Luego de que culminara la Fase Regular de la presente campaña, el Club Querétaro dio a conocer la salida de Benjamín Mora del banquillo, motivo por el que el puesto se encuentra vacante y ahora, ya hay un nombre alrededor de los 'Gallos Blancos' para tomar el mando del cuadro albiazul de cara al Clausura 2026.

El nuevo DT que busca Querétaro

De acuerdo a diversos reportes, Esteban González se encuentra cerca de ser el nuevo DT del Club Querétaro, pus ya hay una oferta formal para cerrar el trato a espera de la respuesta del entrenador chileno.

El estratega de 43 años de edad tiene experiencia al frente del Coquimbo, escuadra de la Primera Liga de Chile con la que tuvo un registro de 38 partidos con marca de 26 partidos ganados, 8 empates y 4 derrotas, logrando el campeonato de Primera División este 2025.

Al frente de los ‘Gallos Blancos’, Benjamín Mora tuvo una marca de 17 partidos dirigidos con racha de seis triunfos, dos empates y nueve duelos perdidos. En el Apertura 2025, el Club Querétaro no pudo meterse a la Fase Final del campeonato tras culminar la Fase Regular en el lugar 12 de la tabla general, motivo por el que el ciclo del entrenador mexicano solo tuvo una duración de un semestre.

