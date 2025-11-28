ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos DEJARÍA a Rayados de Monterrey tras la Liguilla del Apertura 2025

Malas noticias para Monterrey. En plena Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y a pesar de que Rayados tiene la ventaja en la serie de Cuartos de Final frente al Club América tras el partido de ida, la negatividad rodea al cuadro de 'La Pandilla', pues aseguran que Sergio Ramos va a dejar al equipo tras la Fase Final de la presente campaña.

De acuerdo a 'El Chiringuito', el zaguero español de 39 años de edad habría tomado la decisión de dejar el futbol mexicano a pesar de los esfuerzos de la directiva por renovar el contrato del exjugador del Real Madrid.

"Sergio Ramos ha tomado una decisión. Ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterey. Sergio Ramos ha tomado la decisión de marcharse de México, me dicen que está enamorado de la ciudad, enamorado de la afición. México es un país que le encanta y tiene como objetivo claro acabar levantando un título, motivo por el que fichó con Rayados. Quiere emprender una nueva etapa deportiva. Se ve bien y no piensa en retirarse...", aseguró Juanfe Sanz.

Jugando para Monterrey, Sergio Ramos tiene un registro de 30 partidos disputados con marca de siete goles. De momento, el equipo dirigido por Domenec Torrent se encuentra jugando la Fase Final del Apertura 2025. Tras el juego de ida de 4tos de Final, Rayados tiene ventaja de 2-0 en el marcador. La serie se va a definir el próximo sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.