Él es Alec Vázquez, velerista mexicano que está haciendo historia rumbo a Los Ángeles 2028

El deporte mexicano se está movilizando por todos los frentes y en vísperas de torneos tan importantes, algunas sorpresas surgen como el caso del velerista tricolor. Alec Vázquez es un joven que está dando pelea para tomar un sitio entre los mejores del país y acaba de hacer historia tras ganarle a los locales en una competición que dio plaza para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

¿Cómo se vivió la clasificación de Alec Vázquez a República Dominicana?

Las costas de Cartagena vieron cómo se disputó el Windspot Kite & Foil Open 2026, el cual dio clasificación a la justa a disputarse en República Dominicana en unos meses. La competencia fue dura, pero el velerista nacido en Jalisco logró una gran presentación con 21 puntos que le valieron el boleto al ganar la clase Fórmula Kite varonil.

Sus 12 regatas completadas le permitieron superar a los competidores locales, Víctor Bolaños y Jean Paul Liechti. A sus 18 años, el subcampeón de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 se sacó la espina y consiguió un triunfo que le hizo merecedor de la medalla de oro.

Con su triunfo, se unen a las plazas nominales que la delegación mexicana ya tenía gracias a Sofía Baeza y Álvaro Ramírez en bote mixto en clase 420 y la que también ganó Gerardo Benítez en la categoría ILCA 7. Todo esto en el contexto de la justa a disputarse en Caribe del 24 de julio al 8 de agosto.

¿Alec Vázquez estará en los Juegos Olímpicos de 2028?

Esa es una pregunta bastante aventurada de resolver, pues todavía faltan varias clasificatorias; sin embargo, su figura se está posicionando de promesa a realidad. Ahora tendrá la oportunidad de seguir preparándose y competir en un torneo tan importante como los Centroamericanos. Pero con esta disciplina confirmada para Los Ángeles, la luz de la esperanza se enciende en la joven carrera del tapatío.

Por ello, se debe prestar atención a sus desempeños en los siguientes sitios donde se presente el velerista, que se impuso con categoría y clase en un torneo donde derrotó a los colombianos.