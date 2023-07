Los medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe recibieron un reconocimiento

Luego de quedar en primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, se realizó la ceremonia de reconocimientos para los medallistas mexicanos en la justa qué concluyó hace algunos días.

Fueron 354 medallas en total, 145 medallas de oro, 108 medallas de plata y 100 medallas de bronce, por lo que se hizo la entrega de reconocimientos en Palacio Nacional con la presencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara.

“Es un equipo que llegó a entregarlo todo, un momento histórico y no teníamos duda que se iba a repetir y hoy tienen un reconocimientos del presidente por su disciplina, números que dieron mucho para México, el éxito está a la vuelta de la esquina, los números se superaron de medallas de participaciones y sobre todo de los boletos hacía el siguiente paso conseguido en Santiago, el camino es largo, motivense de este logro, de decirse Campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y continúen con ese empeño y esa dedicación aquellos que tiene...Felicidades a todos, en hora buena y gracias al presidente por ser un impulsor”, mencionó la directora de la Conade.

El Presidente puso la mirada en los Juegos Panamericanos de Santiago

Por otro lado el presidente, Andrés Manuel López Obrador felicitó a los atletas, los invitó a festejar por el logro en El Salvador pero no mucho para comenzar la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago este año.

“Me da muchísimo gusto participar en este acto de celebración por los resultados o tenidos en los JCC, se rompieron records, se ganaron muchas medallas por primera vez nuestro país ocupa el primer lugar en estos juegos, y estamos muy contentos por los resultados, estuvimos pendientes, millones de mexicanos de esta competencia en el salvador y no queda más que felicitarles a sus familias como siempre a sus entrenadores a sus médicos al esfuerzo de ustedes es lo qué permite obtener los resultados, estoy contento, quiero decirles que tengo dos razones, una porque los resultados fueron buenos para México, y lo segundo es que aún con las medallas en atletismo, ciclismo, tiro. O arco, judo, estoy contento porque obtuvimos el primer lugar en béisbol... Vamos avanzando en este deporte y todos, y vamos a preparanos para los juegos que están en puerta, los Juegos Panamericanos, tuvimos 3er lugar la vez pasada, ahora vamos a ganarle a nuestros vecinos, claro que sí, a demostrar que los mexicanos estamos en buen momento y vamos a destacar en todo, tenemos un pasado glorioso, honesto, trabajador como México con todo respeto no hay dos... Luego vienen panamericanos, olímpicos y vamos a tener buenos resultados, celebren mucho, no tanto porque tienen que seguir entrenando”, mencionó el presidente.

