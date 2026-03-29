Él es Anxo Peleteiro, el español citado por la Selección Azteca en esta Fecha FIFA

Esta Fecha FIFA dejó las convocatorias de dos muchachos mexicanos que fueron llamados para actividades con el seleccionado azteca. Uno de ellos, presumido incluso por las redes sociales de la cantera del Vigo, es Anxo Peleteiro. El muchacho ya ha hablado de lo que representa México para él, y esto es lo que se sabe del nacido en España.

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¿Quién es Anxo Peleteiro, convocado por México Sub-16?

Hace poco se habló del muchacho nacido en Pontevedra, quien forma parte de las fuerzas básicas del Celta de Vigo. El equipo español le ha presumido desde hace unos meses, pues cada que México le ha convocado, le comparten como parte de sus muchachos internacionales. En ese sentido, eso mismo ocurrió hace unos días.

En algunas palabras que ha tenido con la prensa, indicó que México también es su país. Dijo que la mayoría de sus familiares viven de este lado del mundo, pues su mamá es mexicana. Por ello, la federación ya le “echó el ojo”, pues le ven como un excelente prospecto en el futuro inmediato.

Se indica que es un excelente defensor ya con 16 años, lo que le hizo elegible para el torneo internacional que México jugará en este inicio de abril, esperando que se extienda más la permanencia en esta competencia. Ahora toca esperar si le darán la titularidad o iniciará su proceso competitivo desde la banca tricolor.

Os rapaces convocados 🌐



🔹 @SEFutbol 🇪🇸 Anxo e Antañón, chamados por España para a Rolda Élite da #U19EURO.



Jorge Pérez, chamado para a primeira rolda do clasificatorio para a #U19EURO.



🔹 @miseleccionmx 🇲🇽 Anxo Peleteiro, citado pola sub-16 para o "Mondial Football Monatigu"… pic.twitter.com/Dk4mzBG5qX — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) March 23, 2026

¿Cuándo y dónde empieza el torneo donde se verá a Anxo Peleteiro?

El seleccionado nacional Sub-16 participará del Campeonato Mundial de Montaigu que iniciará en abril, esto bajo el mando de Yasser Corona. México abre actividades en el Grupo B cuando enfrente a Portugal el 31 de marzo. Su segundo encuentro será contra Perú el 2 de abril y el tercer juego será contra Japón el 4 de abril.

El torneo a disputarse en Francia puede ser el inicio soñado para un defensivo que ya está siendo convencido por México para vestir los colores rojo, verde y blanco en lo que promete ser una gran carrera profesional.