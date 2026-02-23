Conoce al único mexicano con medalla olímpica en Waterpolo

El waterpolo no es un deporte que la gente conozca y siendo sinceros… no es algo con lo que los aficionados se interesen. Pero en los años setenta surgió un tritón mexicano que hizo historia al ser el único connacional que se colgó una medalla olímpica en dicho deporte acuático. Sin embargo, Armando Fernández no lo hizo con México, sino defendiendo la bandera alemana en los años donde estaban divididos por un muro.

¿Por qué este atleta ganó medalla en waterpolo con Alemania?

La historia del jugador mexicano pasó por muchas de las etapas que algunos deportistas se enfrentan en México. Tenía un buen desarrollo, tuvo su época dorada pero la infraestructura y apoyo para los atletas escaseó. Y ya con experiencia al jugar y estudiar en Europa (Hungría), el destino le llevó a Alemania tras disputar la Copa del Mundo en 1978.

Decidió quedarse ahí y tras un proceso algo complicado, se naturalizó y llegó a los JJOO de 1984 en Los Ángeles. “Es un orgullo ser medallista olímpico. El que fuera con Alemania prácticamente fue parte de la situación en la que estaba. Yo ya era parte de Alemania, de Berlín, del equipo y la Selección, por eso lo viví como si hubiera sido mi país”.

En esa oportunidad Alemania se quedó el bronce, Estados Unidos la plata y Yugoslavia el oro. Sin embargo, para Armando (29 años) fue una experiencia inolvidable. En ese momento era el jugador más veterano del conjunto teutón. Todavía participó en Seúl 1988, pero se quedaron en el cuarto sitio… a nada de la medalla de bronce de nueva cuenta.

#Waterpolo 🤽



Por cierto, aprovechando que muy pocas veces se da la oportunidad de hablar de este deporte… ¿Sabían que hay un mexicano con medalla olímpica en waterpolo? 🥉



¿Cómo fue la carrera de este jugador de waterpolo?

Aunque terminó defendiendo la bandera alemana, Armando fue pieza clave para el desarrollo de este deporte en México en los años 70. Jugaba de delantero, consiguiendo un hito de película al ganar la final de los Juegos Panamericanos en 1975, esto en la Alberca Olímpica Francisco Márquez de la Ciudad de México. Allí ganó el oro tras vencer 7-5 a Cuba… con cinco tantos del que sería medallista olímpico casi una década después.

Ganó el reconocimiento como Mejor Jugador de Europa en 1981 y en 1982 (año que fue convocado por los alemanes) consiguió su primera Champions League, terminando su legendaria carrera con cuatro de esas, obteniendo el resto en 1985, 1986 y 1988.