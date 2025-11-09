¿Quién es Dafne Navarro, esperanza en la Gimnasia de México?

Los atletas mexicanos se encuentran prácticamente a la mitad de su proceso rumbo a los siguientes Juegos Olímpicos. En ese sentido, sale a relucir de nueva cuenta la esperanza más grande para México en la Gimnasia. Por eso este artículo indica quién es Dafne Navarro, quien recién compitió en Pamplona, España y este fue su desempeño.

juegos olimpicos

¿Quién es Dafne Navarro, gimnasta mexicana?

México vio cómo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020(1), Dafne Navarro se convirtió la primera atleta en la historia de Gimnasia en Trampolín representando a la nación. Sin embargo, no concretó su pase a los Juegos de París 2024, por lo que ve este nuevo proceso como una revancha. Y es que en declaraciones recientes indicó que perdió el foco y que dejó de disfrutar lo que hacía.

Por ello, la gimnasta de 29 años nacida en Jalisco ya está en plena pelea por llegar en el mejor punto posible rumbo a Los Ángeles 2028. Dafne ha competido y ganado en torneos nacionales y Copas del Mundo a nivel global. En su palmarés acumula una plata en Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, bronce en Panamericanos de Lima 2019 y Brasil 2024 y un glorioso oro en los Juegos Centroamericanos de 2023.

Por ello, el deporte mexicano tiene el ojo puesto en la tapatía, pues se abre una gran posibilidad de conseguir el objetivo, esto tras el ya mencionado golpe de no clasificarse a la última fiesta olímpica en Francia.

¿Cómo le fue a Dafne Navarro en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Trampolín?

El desempeño de la mexicana en España fue bastante destacado al quedar entre las mejores 24 gimnastas de todo el mundo. Aunque le faltaron menos de 2 puntos (obtuvo 53.860) para meterse a la final, fue la única latinoamericana en estar entre los primeros 24 lugares. Esto es fruto de los trabajos realizados en tiempos recientes, donde incluso estuvo en un campamento de dos semanas en Canadá y Guadalajara, donde afinó los últimos detalles para esta competencia.