Dafne Navarro y Checo Pérez intercambian disciplinas

Los deportistas muchas veces no solamente disfrutan de la disciplina que practican e inclusive se destacan, si no que también resultan ser grandes aficionados de otras ramas del deporte que uno no imaginaría. Dafne Navarro ha externado que es una gran fanática de la escudería y rugido del motor, lo ha dejado muy claro en sus redes sociales.

La gimnasta mexicana de 25 años de edad ha invitado de una forma muy peculiar a Sergio Checo Pérez a que la invite a ser testigo de una espectacular carrera automotriz y que ella a manera de intercambio lo invitaría a ser parte de un mundial de Trampolín. El actual piloto de Red Bull Racing hasta el momento no ha respondido por lo que miles de fanáticos se encuentran a la expectativa, porque realmente sería increíble ver a ambos deportistas en distintos terrenos.

Alguien que le diga a @SChecoPerez que me invite a ver una carrera y yo lo invito a ver un mundial de Trampolin 🏎🤸🏻‍♀️ 😜 — Dafne Navarro (@dafnenavarrol) August 25, 2021

El mensaje publicado por la medallista en los Juegos Panamericanos 2019 e histórica por su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha hecho estallar las redes sociales.

“Alguien que le diga a @SChecoPerez que me invite a ver una carrera y yo lo invito a ver un mundial de Trampolín”.

Tal vez Checo Pérez le tenga una gran sorpresa a Dafne Navarro ahora que regrese la Fórmula 1 a la acción.

¿Cuándo regresa la Fórmula 1?

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica tras casi un mes de descanso.

Sergio Checo Pérez correrá el Circuito de Spa Francorchamps.

Debes saber que la carrera de este premio se encuentra programada para el día domingo 29 de agosto del presente año a las 8:00 horas del centro de México.

Estado actual y posición de Checo Pérez en la F1

Con un arranque complicado con su escudería Red Bull, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha demostrado que sin dudarlo fue una gran incorporación al equipo del Toro Rojo.

Después de once carreras disputadas en lo que va del 2021, Checo Pérez está posicionado en el quinto sitio de la clasificación con ciento cuatro puntos.