Conoce al hermano de Obed Vargas, debutaría en el futbol mexicano en breve

Aunque el real interés del futbol mexicano e incluso en el rubro internacional, recae sobre su hermano, Abad Vargas ya dio nota para la previa del Clausura 2026. Y es que el hermano de Obed Vargas está contemplado para participar en las filiales del Atlético de San Luis. Por ello, esto es un poco de lo que se sabe del juvenil mexico-americano que llega de las academias de la MLS.

¿Quién es el hermano de Obed Vargas?

Aunque parece algo confuso, el nombre del hermano de Obed, es Abad. El nacido en Anchorage, Alaska, llega desde el futbol de los Estados Unidos tras militar en los últimos meses en las academias del Seattle Sounders. Según los diversos reportes, no vio futuro para seguir su carrera en ascenso en dicho equipo y sería una contratación de San Luis.

Con 17 años, resulta una apuesta bastante interesante para reforzar el lado derecho del equipo donde le vayan a acomodar. Y es que el muchacho funge como lateral e incluso le han dado minutos en la posición de volante por ese lado. Por ello, se espera que pueda ser un elemento importante, esto para seguir con el sueño de ser futbolista profesional.

Lejos de la posición donde juega, su edad y el parentesco con el ya seleccionado nacional mexicano, Abad viene prácticamente en ceros para presentarse en el balompié mexicano. Con todo por ganar, se esperan noticias de él en breve, tomando en cuenta que debutaría en próximas semanas, cuando las actividades del Clausura 2026 tomen protagonismo en la Liga BBVA MX.

¿El hermano de Obed Vargas ha sido seleccionado nacional?

Tal como se presenta el tema con decenas de jóvenes que tienen doble nacionalidad, ya ha sido tanteado por ambas federaciones. Se tiene registro que participó con la Sub-15 de los Estados Unidos. Mientras que en el último proceso que tuvo con selecciones nacionales, defendió la causa mexicana con la Sub-17.

En ese sentido, en estos momentos estaría disponible para lo que se ofrezca con el proyecto tricolor. Sin embargo, si se llega a consolidar en su vida profesional, la duda sigue abierta sobre a qué proyecto le entregaría su carta como futbolista de selección nacional.