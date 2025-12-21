Futbolista mexicano ya firmó contrato profesional; es uno de los prospectos más importantes del país

El conflicto deportivo-administrativo que sostienen los Estados Unidos y México por la captación de talento es una situación cada día más evidente. Y en este caso, uno de los clubes de la MLS acaba de fichar a uno de los talentos más prometedores en el medio campo. Esta es la historia de Lisandro Torres, mexicano que firmó su primer contrato profesional con el LAFC.

¡Nocaut devastador! | Argi Cortés vs. Yahir Frank | PELEA COMPLETA

¿Quién es el futbolista mexicano, Lisandro Torres?

El juvenil nacido en Long Beach ya había destacado en meses pasados por su talento dentro de la cancha. Hoy está representando los colores del tricolor, pues tiene ascendencia mexicana. Por ello, hizo eco en redes sociales su fichaje por el cuadro angelino. Lisandro es mediocampista y fue capitán del tricolor en partidos y torneos disputados en los últimos años.

Parece que su decisión por México es bastante clara, sin embargo en el futuro no sería extraño que llegue la tentación de parte de la federación estadounidense. Y es que firmar su primer contrato como profesional, es un paso importante en su carrera, esto a la edad de 15 años. Por ello, se estará a la espera de su desempeño en la academia del LAFC, que tiene una gran influencia latina.

La ficha de la contratación del club destaca sus participaciones con seleccionados nacionales de ambos países, que llegará al LAFC2 y que este contrato es un proyecto a finalizarse en 2028. Jugó con 15 años en la categoría Sub-19 del club y recientemente participó con México en el Campeonato Masculino Sub-15 de la Concacaf en el presente año.

¿Por qué hay tanto interés en los futbolistas como el mexicano Lisandro Torres?

Aunque evidentemente nada te asegura que el talento de los juveniles se convierta en garantía cuando den el paso a las divisiones mayores, hoy existe una pelea directa entre las federaciones. Ante el “problema” migratorio y con miles de mexicanos que van a Estados Unidos y crían hijos con doble nacionalidad, cuando un talento futbolístico surge… ambas federaciones están al tanto para convencerle y traerle a defender su respectivo proyecto deportivo.