¡Última hora! Obed Vargas sacude el interés en Europa y ofrecerían hasta 170 millones

El nombre de Obed Vargas sigue sonando en los medios europeos y despertando interés en equipos del viejo contienente que creen que el futbolista del Seattle Sounders, es un gran prospecto sumando su experiencia, físico, madurez y calidad que ha demostrado en el Mundial Sub 20, por lo que el juego del sábado en contra de Argentina será un gran termómetro para ver sus alcancez.

Obed Vargas, quien cumplió en agosto los 20 años, pero ya es titular en el Seattle Sounders es un mediocampista que despertó las alertas de los scouts que están siguiendo este Mundial en Chile y si bien Gilberto Mora , Elías Montiel y Diego Ochoa son algunas de los observados, parece que el primero en poder emigrar sería Obed Vargas.

Nacido en Alaska, con doble nacionalidad en México y Estados Unidos, Obed se decidió en representar al cuadro azteca y ahora su carrera va en ascenso llegando información reciente del periodista especializado en tema de fichajes Fabrizio Romano que explica que tiene conocimiento del seguimiento de clubes europeos.

Se dice que el PSV de Países Bajos y el Brujas de Bélgica son los que andan tras sus pasos , y en respuesta al posteo de Fabrizio, comentarios acotan que el cuadro belga, HABRÍA ofrecido 8 millones de euros, algo así como 170 millones de pesos por el jugador.

Esa es la misma cifra con la que se encuentra valuado en el portal transfermarkt que sirva como una referencia en el tema del valor de los jugadores.

🚨🇲🇽 European clubs started tracking and monitoring Mexican talent Obed Vargas for 2026.



He’s been voted as best U22 player in MLS with Seattle Sounders set to receive approaches from Europe soon. pic.twitter.com/sPl3jlrTSe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025

Ilusiona Obed Vargas a clubes europeos

Pero a su vez, Obed Vargas, quien nació en Alaska por el trabajo de su padre, ve expirar su contrato con el Sounders el 31 de diciembre del 2025 y podría tener la oportunidad de comenzar a escuhar las ofertas por sus servicios y si no lo logran renovar en el próximo mercado se iría gratis, lo que será un ganar-ganar para el club que lo tome.

De ahí que los equipos hayan abierto los ojos sobre el jugador mexicano que será clave para el juego en contra de Argentina.

Vargas's rise at Seattle no shock - his press-breaking runs from deep midfield scream European quality. Nearly outplayed Messi in that Leagues Cup win. Club Brugge offer incoming at 8m makes sense. — Danny Odds (@OddsDanny) October 9, 2025

Obed Vargas, el jugador más caro de México

En la Selección Mexicana Sub 20, el mediocampista Obed Vargas no es solo uno de los más experimentados, es el más caro con un valor de 8 millones de euros, superando casi al doble a Gil Mora que está siendo valuado en 4.5 millones de euros.