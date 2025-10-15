México tiene cinco boletos confirmados para los Juegos Olímpicos de Invierno; ¿qué deportistas estarán?

Restan algunos meses para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 , mismos que se realizarán en Milano Cortina y que, poco a poco, han comenzado a llamar la atención al interior del país. Por ende, resulta interesante conocer los cinco boletos que México ya tiene asegurados para este evento.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Donovan Carrillo es, sin duda, el atleta mexicano más popular que ya cuenta con su boleto asegurado para la siguiente edición de los Juegos Olímpicos de Invierno gracias a la estupenda actuación que tuvo en la clasificación; sin embargo, no es el único. ¿Qué otros lo acompañan?

¿Qué deportistas mexicanos estarán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Tal y como se mencionó anteriormente, Donovan Carrillo, quien fue finalista en la edición de Beijing 2022 dentro del patinaje artístico, confirmó su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano 2026 luego de asegurar el boleto en la ronda de clasificación, confirmando su permanencia en lo que serán sus segundos JJOO en su carrera.

En el esquí de fondo México ya cuenta con dos plazas totalmente aseguradas para esta edición del siguiente año, aunque hasta el momento no hay información oficial respecto a los atletas que estarán en el mismo. Tentativamente, quienes tienen más oportunidades de estar en la justa son Allan Corona y Regina Martínez, aunque las cosas podrían cambiar en las próximas semanas.

Finalmente, México contará con actuación en el esquí alpino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con dos deportistas más. La primera de ellas es Sarah Schleper, quien tendrá sus séptimos juegos, terceros representando a México, mientras que la plaza varonil aún está en disputa.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos de Invierno?

El calendario oficial establece que los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina comenzarán el viernes 6 de febrero del 2026. Su último día de actividades será el domingo 22 del mismo mes, por lo que se espera que la delegación mexicana tenga una buena participación en dicho evento.