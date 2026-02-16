Esta es la ladrona que ya ganó dos medallas de oro en los JJOO de Invierno 2026

Sin lugar a dudas esta es una de las historias más impresionantes de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pese a que la condenaron en octubre pasado por utilizar las tarjetas de crédito de dos personas de la delegación francesa, compitió y ya ganó dos medallas de oro en esta competición en Italia. Ella es Julia Simon y así pasó de ladrona a dos veces campeona olímpica.

¿Qué pasó con esta campeona que fue condenada por ladrona?

Desde la previa, la historia ya era bastante particular, pero sus resultados en Milano-Cortina 2026 hicieron que esta biatleta se convirtiera en una auténtica leyenda viviente. La francesa fue declarada culpable por utilizar la tarjeta de crédito de su compañera, Justine Braisaz-Bouchet. Se gastó 2300 dólares y por ello la multa de la condena se concretó en 17, 800 dólares.

Pero esta no fue la primera ocasión que robó dinero de alguien de sus seres cercanos, pues utilizó la tarjeta de la fisioterapeuta del equipo francés entre 2021 y 2022. Negó este acto durante tres años, hasta que en octubre pasado confesó haberlo hecho, pues le encontraron fotos de la tarjeta de crédito en su teléfono. Al final solamente le suspendieron sin actividad un mes, esto para que compitieran en estos juegos.

Según sus propias palabras, esto lo hizo de manera “involuntaria”, pues alega que no lo recuerda y que vivió algo parecido a un desmayo. Indicó que ya está trabajando de manera profesional con una psicóloga y hoy es bicampeona olímpica en los juegos italianos del 2026.

¿Qué competiciones ganó esta ladrona confesa?

Julia Simons inició su trayecto de gloria olímpica ayudando a la escuadra francesa a conseguir el primer sitio en relevo mixto en 4x6 km el domingo 8 de febrero. Y en la prueba individual del pasado 11, cruzó la meta en la primera posición y al mismo tiempo hizo una señal con la boca, indicando silencio. Al terminar la competición le cuestionaron sobre eso y contestó que iba dirigido para una persona, solamente.

Julia Simon shushing the haters (she stole her teammates credit card), god I love athlete brain pic.twitter.com/zxTPdXGzFQ — Matthias #SiempreGino (@NairoInGreen) February 11, 2026

Además, aunque trataron de preguntarle por la sanción, el robo y la condena, ella dijo que solamente hablaría de su gran logro deportivo. Es lo único que le interesa.