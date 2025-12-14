Tenista se retiró temporalmente por problemas en el oído, volvió y se hizo modelo para pagar sus gastos

El debate alrededor de la decisión de esta deportista está generando múltiples reacciones pero ella minimiza todo lo que viene de fuera, pues tomó una oportunidad única para seguir costeando su carrera. Tras su lesión, regresó al circuito y con todo y unos implantes de senos, ya firmó un convenio con la plataforma de Only Fans. Esta es la tenista, Océane Dodin.

¿Quién es la tenista, Océane Dodin, quien se hizo unos implantes de senos?

El diario francés Le Figaro, indicó que la deportista de 29 años se asoció con la plataforma de producción de contenido exclusivo. Tras alejarse de las canchas por nueve meses tras una complicación severa de su oído interno, la jugadora tuvo que volver y pelear desde abajo.

Sin los resultados deseados en el 2025, recordando que en el pasado llegó a los octavos de final del Abierto de Australia… la joven buscó una alternativa que le permitiera seguir costeando profesionales para el desarrollo de su carrera. Sus entrenadores hasta su preparador físico estarán cercanos gracias a que puede obtener dinero de una u otra forma.

Respecto a sus implantes de senos, en octubre declaró que no le son molestos para competir: “Es cierto que debo ser la primera en jugar con implantes mamarios… Todos me decían: No podrás jugar. Como si me hubieran dado sandías. No son pequeñas, pero no me molestan cuando juego. Hay sujetadores deportivos diseñados para ellas”.

¿Por qué llegaron las críticas sobre la tenista francesa?

Este tipo de situaciones podrían generar mucha incomodidad a los puritanos del deporte blanco, pero esto ya se ha dado con ejemplos de hombres dentro de la máxima competencia del tenis mundial. Tanto Nick Kyrgios y Alexandre Muller firmaron acuerdos con la tan mencionada OnlyFans.

Aunque este espacio destaca por su mayoría de contenido erótico, también es una plataforma donde se puede compartir estilo de vida, fitness, música y el día a día de los deportistas profesionales. Por ello, entran a la conversación los distintos espacios donde los grandes referentes del tenis se asocian para obtener más amplitud de posibilidades en el costeo de sus carreras profesionales-comerciales.