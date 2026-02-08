Juvenil mexicano está valuado en 80, 000 millones de euros; ¿quién es?

El caso de Matheus Reis ha sido uno de los más comentados en los años recientes. En esta labor titánica que los equipos de selecciones nacionales han trabajado respecto a futbolistas de doble nacionalidad, el hoy futbolista del Fluminense es de los más mediáticos. Con solo 18 años, el juvenil mexicano ya formó parte de los equipos aztecas con restricción de edad. Ahora, se indica que su club ya lo blindó.

¿Cómo luce el presente del juvenil mexicano, Matheus Reis?

La conversación con este jugador menguó un poco en los meses recientes, pues el delantero mexico-brasileño tuvo una lesión de larga duración. Sin embargo, el 2026 luce como el momento ideal para desarrollar su futbol y convertirse en una pieza importante en el club de Río de Janeiro.

Tras volver y poco a poco tener minutos entre la Sub-20 y los torneos regionales a principios de año, Matheus sabe que este deber su año para posicionarse entre los nombres importantes. Ante dicha situación, el club confía en su futbol y por eso lo blindó al renovarle contrato. Según algunos reportes, su venta podría estar blindada gracias a 80 millones de euros.

Sus cifras comienzan a tomar forma en el inicio de año, pues en el Campeonato Carioca tuvo participación en tres partidos. Mientras que en el inicio del Brasileirao, no ha tenido minutos pero ya aparece en la banca del primer equipo. Ahora toca esperar el desarrollo de su desempeño a lo largo del año.

¿Este juvenil mexicano elegirá a la selección azteca?

Bien comentan que la vida da múltiples vueltas y nada está escrito, pero aunque es una posibilidad, se entiende que la elección del futbolista podría estar inclinada del lado sudamericano. Sus padres son brasileños y ha estado toda su vida en dicho país. Sin embargo, por cosas de la vida, él nació en la Ciudad de México.

Pese a que ha tenido sus procesos con las selecciones inferiores del tricolor, aún no ha decidido nada de forma definitiva. Su carrera está en un momento trascendental, pero su ficha podría ser blindada de esa forma por la confianza que se tiene en su futbol. Y si la élite llega a su camino, será difícil quitarle una figura así a una potencia mundial como Brasil.