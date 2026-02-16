¿Quién es Keshad Johnson? Ganador del concurso de Clavadas en el NBA All-Star Weekend

El concurso de clavadas volvió a robarse el espectáculo durante el Fin de Semana de Estrellas de la NBA en 2026, y el gran protagonista fue Keshad Johnson. El alero del Miami Heat se coronó campeón tras una actuación explosiva en el Intuit Dome de Inglewood, California, escenario que albergó las actividades del All-Star.

Johnson, en apenas su segunda temporada en la liga, mostró potencia, creatividad y una notable seguridad en cada intento. En la ronda final se enfrentó al novato Carter Bryant, representante de los San Antonio Spurs, quien también ofreció una actuación destacada y llegó a conseguir una clavada perfecta de 50 puntos. Sin embargo, la consistencia y espectacularidad de Johnson terminaron marcando la diferencia en las evaluaciones del jurado.

La clavada que prácticamente selló el triunfo fue una impactante definición con recorrido y giro en el aire que encendió al público. Su combinación de elevación, coordinación y fuerza le permitió imponerse en el puntaje acumulado de la final, asegurando así el trofeo del certamen más electrizante del sábado por la noche.

El concurso también contó con la participación de jugadores como Jaxson Hayes, de los Los Angeles Lakers, y Jase Richardson, del Orlando Magic, quienes dejaron momentos de alto nivel, aunque no lograron avanzar a la última instancia.

La victoria representa un paso importante en la joven carrera de Johnson, quien aprovechó el escaparate global del All-Star para consolidar su nombre ante la afición internacional. Más allá de cualquier debate sobre el formato o el nivel general del concurso, su desempeño devolvió protagonismo al espectáculo aéreo y confirmó que la nueva generación de jugadores está lista para asumir el legado de uno de los eventos más tradicionales y esperados del calendario de la NBA.

