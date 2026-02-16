Neymar vuelve a jugar con Santos tras 70 días y casi se lesiona de nuevo

Neymar Jr. está de vuelta a las canchas luego de 70 días recuperándose de una lesión y una posterior operación de rodilla y lo hizo de gran manera asistiendo para un gol en la victoria por goleada del Santos sobre el Velo Clube en la Jornada 8 del Campeonato Paulista disputado este domingo 15 de febrero.

Sin embargo, el delantero brasileño casi vuelve a lesionarse en su primer partido del 2026 al recibir una entrada artera que lo mandó a la lona.

Neymar Jr. vuelve a las canchas con el Santos

Neymar ingresó de cambio en la segunda mitad sustituyendo al argentino Álvaro Barreal cuando su equipo ya ganaba el partido por 3-0 y de inmediato se hizo sentir desequilibrando a la defensa y contribuyendo con una asistencia que resolvió Gabriel Barbosa Gabigol para quinto de la noche.

Pero también recibió candela de los rivales y al 77 una dura entrada de Islan a su pie derecho encendieron las alarmas de Santos y obligó al ingreso de las asistencias médicas, además de mostrar la amarilla al infractor.

Por fortuna para Neymar, para el Santos y para Brasil, la entrada solo fue un susto y el delantero pudo continuar el partido con el Peixe.

El ex del Barcelona y el PSG se prepara para disputar el Brasileirao y la Copa Sudamericana y espera estar en ritmo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde espera ser llamado por Carlo Ancelotti, quien de momento se olvida del futbol para disfrutar del Carnaval de Río de Janeiro.

Qué le pasó a Neymar

El último partido de Neymar fue el 7 de diciembre del 2025 ante el Cruzeiro en la última jornada del Brasileiaro y posteriormente se sometió a una operación de rodilla que había postergado para ayudar al Santos a salvarse del descenso.

Neymar fue operado de la rodilla izquierda de una artroscopia del menisco para recuperar, precisamente un menisco roto que le causaba molestias.

