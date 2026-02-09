Promesa del futbol mexicano volvió tras una larga lesión; ¿quién es?

La escena mundial está llamando a los directivos de selecciones nacionales a especializarse en su trabajo. Hoy la captación de talento del “extranjero” es clave para buscar refuerzos a los equipos con límites de edad… y esperando que eso se convierta en algo beneficioso para la selección mayor. Por ello, el regreso de esta promesa del futbol mexicano probablemente causó interés en el lado azteca.

¿Quién es esta promesa del futbol mexicano?

Hace un par de años se daba el “pitazo” en el entorno mexicano sobre una figura que podría convertirse en un hombre importante en el futuro. Hoy con 17 años, Maxime Paredes vuelve a las actividades dentro de la cantera del Rennes en Francia. Por ello, se debe destacar que es una buena noticia para ampliar la baraja de posibilidades con las selecciones juveniles mexicanas.

Se indica que previo a su lesión la gente de las selecciones nacionales mexicanas ya lo habían contactado. La misión sería convocarlo con el equipo mexicano, pues ya participó de un campamento Sub-15 con los galos. Es decir, mientras antes lo convenzan, mejor.

Algunos espacios especializados hablaban de su velocidad y la inteligencia para mover el esférico. Se entiende que se desenvuelve como mediocampista y su vuelta está generando expectativa. Aunque falta mucho para recuperar su mejor nivel, es un perfil en el que hay interés.

🤗 La bonne nouvelle du weekend : le retour de Maxime Paredes (2009), absent des terrains depuis octobre 2024 (!) en raison de douleurs persistantes au dos.



Il est entré en jeu hier face à l’@EAGuingamp avec les U17.



📸 by.landry (ig) pic.twitter.com/6CFSsyfHHb — Académie SRFC (@AcademieSRFC) February 8, 2026

¿Qué le pasó a esta promesa del futbol mexicano?

El regreso de Maxime se da tras año y medio de estar fuera de circulación. El muchacho es nacido en Francia y su madre es francesa. Sin embargo la nacionalidad mexicana la tiene gracias a su padre. En resumen, tiene toda la posibilidad de ser llamado por México y toca esperar el nivel en el que regrese un hombre que está formado en una de las ligas que se caracteriza por la exportación de talento a la élite europea.