Resúmenes Selección Mexicana Resúmenes Selección Mexicana Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional Selección Azteca México vs Japón: lo mejor del partido de hoy | Resumen | Falla, expulsión y tensión Selección Azteca Entrevista Alexis Vega con David Medrano | Me visualizo en el mundial 2026 Selección Azteca Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA Selección Azteca Resumen: México 2-1 Panamá| Final del Final Four de la Concacaf Nations League Selección Azteca Resumen Inter de Porto Alegre 0-2 México | Amistoso Internacional Selección Azteca Resumen: México 4-0 Honduras | Cuartos de Final Vuelta, CONCACAF Nations League Selección Azteca Resumen: Honduras 2-0 México | Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League Selección Azteca Resumen México 0-0 Canadá | Fecha FIFA Selección Azteca