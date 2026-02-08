Este es el juvenil mexicano que jugaría para otro país

El futbol mexicano vive en una disputa directa con el de los Estados Unidos. Sin embargo no se trata de un conflicto meramente futbolístico, sino de una pelea entre directivos para captar el talento naciente de ciudadanos mexicoamericanos. En días pasados se habló de algunos que eligieron a México, sin embargo parece que este juvenil mexicano irá por la bandera de las barras y las estrellas.

¿Quién es este juvenil mexicano que iría por los Estados Unidos?

En la actualidad existe una especialización muy evidente en el trabajo periodístico y en el ámbito directivo de selecciones nacionales. Es común observar publicaciones o artículos en medios respecto a un talento de 15 a 18 años que juega en la MLS o en las escuelas de los Estados Unidos.

Tras el fenómeno de la migración, es normal encontrar muchos mexicanos o jóvenes de padres mexicanos que deben enfrentarse con la decisión de representar a uno u otro país. Sin embargo, se indica que esta es una de las grandes apuestas de los estadounidenses. Su nombre es Chris González, tiene 15 años y es figura en las academias del Houston Dynamo.

Los reportes dictan que tiene 15 años, es capitán en su club y también representa al seleccionado nacional estadounidense. Juega con la playera número 10, se define como mediocampista ofensivo, tiene buen pase largo, buen disparo y también destacan su aspecto físico. Por ello ya está entrando en la conversación de algunos visores y medios especializados.

¿Qué futbolistas han vivido lo que este juvenil mexicano en tiempos recientes?

Obviamente de este lado de la frontera se puntualizan y destacan los casos de los futbolistas que eligen a México sobre los Estados Unidos. Sin embargo, también se han presentado casos a la inversa.

En el primer grupo están los Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Efraín Alvarez, Obed Vargas, Emmanuel Ochoa o Julián Araújo.